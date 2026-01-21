Ra mắt The Legend Shophouse tại Van Phuc City: Biểu tượng di sản bên sông Sài Gòn

Khi kiến trúc di sản trở thành biểu tượng phồn vinh

Hãy hình dung một buổi chiều ở Milan, khi ánh nắng cuối ngày chạm nhẹ lên những mái vòm kính của Galleria – nơi nghệ thuật, kiến trúc và thương mại không tách rời, mà cùng nhau tạo nên nhịp sống thịnh vượng kéo dài qua nhiều thế kỷ. Tinh thần ấy chính là mạch nguồn khai sinh nên The Legend Shophouse.

Ở đây, kiến trúc không được tạo ra để phô diễn, mà để trường tồn. Những đường phào chỉ chuẩn mực, nhịp cong mái vòm uyển chuyển, những khối đá hoa cương nguyên bản được tuyển chọn khắt khe – tất cả cùng kể câu chuyện về một chuẩn mực xa hoa tĩnh lặng, Quiet Luxury, chỉ dành cho những chủ nhân hiểu giá trị của chiều sâu hơn là sự hào nhoáng.

The Legend Shophouse là nơi mỗi căn nhà mang một "linh hồn" riêng. Một tầng hầm độc lập không chỉ để xe, mà là lớp riêng tư thầm lặng dành cho chủ nhân. Phía dưới, là không gian kinh doanh – nơi một thương hiệu được định hình, một dấu ấn được khẳng định. Phía trên, là dinh thự giữa tầng không, nơi ban công mở ra bến du thuyền Marina Royal lấp lánh, nơi con người trở về với nhịp sống chậm, tĩnh tại và đầy tự do. Ở đó, công việc và tận hưởng không còn là hai thế giới đối lập, mà hòa vào nhau thành một phong thái sống ung dung của giới tinh hoa.

The Legend Shophouse phiên bản giới hạn chỉ 44 căn

Một công trình chỉ xứng danh Legend khi giá trị của nó không đo bằng giá bán, mà bằng những giá trị tinh thần có khả năng truyền đời. Với số lượng giới hạn chỉ 44 căn, The Legend Shophouse như 44 biểu tượng được khắc ghi giữa trung tâm bán đảo – lời khẳng định mạnh mẽ cho hành trình 30 năm kiến tạo của Van Phuc Group.

Đây không phải là một tài sản để sở hữu trong ngắn hạn, mà là một di sản để gìn giữ. Khi nhịp sống đô thị đổi thay và những xu hướng đi qua, điều còn lại sau cùng chính là vị thế, là bản sắc và cảm giác thuộc về một cộng đồng tinh hoa – nơi mỗi ngôi nhà mang một câu chuyện, và mỗi chủ nhân được gọi bằng hai chữ: huyền thoại.

The Legend Shophouse hiện diện ở đó để trở thành chứng nhân cho sự phồn vinh bền vững của Van Phuc City.

Diamond Sky – Không gian sống nổi bật vươn mình giữa đại đô thị

Nếu The Legend Shophouse đại diện cho chiều sâu di sản và phồn vinh mặt đất thì Diamond Sky là bước chuyển mình của Van Phuc City khi đại đô thị bước vào giai đoạn phát triển chín muồi.

Diamond Sky là tổ hợp căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của không gian sống cao tầng tại Van Phuc City. Nhưng giá trị của dự án không nằm ở độ cao mà ở thời điểm xuất hiện. Diamond Sky được kiến tạo trở thành biểu tượng mới khi Van Phuc City đã phát triển vượt bậc, quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích đã hoàn chỉnh, cộng đồng cư dân tinh hoa đã thành hình.

Căn hộ cao cấp & Trung tâm thương mại Diamond Sky

Không chạy theo số đông, không phô trương hình ảnh, Diamond Sky được triển khai bằng tiến độ rõ ràng, chắc chắn và được kiểm soát chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hệ thống cọc, chính thức khởi công phần hầm công trình và dự kiến nghiệm thu toàn bộ phần hầm móng trong Quý 1/2026. Đây là cột mốc quan trọng phản ánh năng lực triển khai và cam kết bền vững của Van Phuc Group khi triển khai dự án.

Đặc biệt, Diamond Sky không tách rời khỏi tổng thể Van Phuc City mà được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với toàn bộ hệ sinh thái nơi đây. Từ vị trí trung tâm Van Phuc City, Diamond Sky mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật, mảng xanh… cho đến việc kết nối trực tiếp với chuỗi tiện ích cao cấp đang hiện hữu. Cùng với đó là khả năng liên kết với quốc 13, metro 3B và cách quận 1 cũ, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút. Chính vì thế, Diamond Sky vẫn giữ trọn sự gắn kết trọn vẹn với nhịp sống đô thị hiện đại.

Diamond Sky mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với Quốc lộ 13 và Metro 3B

Diamond Sky không được tạo dựng bằng lời hứa cho tương lai xa mà bằng những gì đang hiện hữu từng ngày. Dự án được kiến tạo bằng nội lực, sự kiên định và tầm nhìn dài hạn của Van Phuc Group đã được kiểm chứng suốt ba thập kỷ.

Từ những tuyến phố di sản mang dấu ấn thời gian như The Legend Shophouse cho đến biểu tượng vươn cao giữa trung tâm đại đô thị như Diamond Sky, hai công trình, hai biểu tượng nhưng cùng chung một triết lý: phát triển bền vững, nhất quán và dài hạn.

Và chính sự liền mạch ấy đã định hình chuẩn sống mới tại Van Phuc City. Không chỉ là nơi để ở, để kinh doanh mà là một đại đô thị đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trường tồn cùng thời gian.

Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/