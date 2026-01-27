Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ tham vọng xóa sạch nợ xấu trong 2026 vừa "khất nợ" gần 360 tỷ đồng gốc trái phiếu

27-01-2026 - 10:05 AM | Bất động sản

Đại diện Đức Long Gia Lai cho biết, gần 360 tỷ đồng gốc trái phiếu chưa thanh toán được do chưa thu xếp được nguồn tiền, đang thương thảo với nhà đầu tư.

Ngày 26/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã: DLG) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Theo đó, ngày 22/1/2026, Đức Long Gia Lai đã thanh toán chậm được 858 triệu đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã DLGBOND14.19, còn lại hơn 359,1 tỷ đồng chưa được thanh toán do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Đồng thời, Đức Long Gia Lai cho biết doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Được biết lô trái phiếu mã DLGBOND14.19 gồm 366 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 366 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/12/2014, kỳ hạn 5 năm.

Mới đây, Tập đoàn này công bố kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2026 với bản kế hoạch đầy tham vọng nhằm tất toán toàn bộ nợ Ngân hàng và bứt phá với mục tiêu tăng trưởng bình quân cả doanh thu và lợi nhuận trên 20%/năm.

Cùng với đó, DLG quyết tâm xóa sạch nợ xấu. Theo đó, sau thời gian dài đối mặt với áp lực nợ vay, DLG đã chính thức đưa ra lộ trình "về đích". Cụ thể, đến ngày 31/12/2025 đã tất toán hơn 70% tổng nợ quá hạn tại các ngân hàng. Đồng thời, quyết tâm trả dứt điểm toàn bộ nợ quá hạn tại các Ngân hàng trong năm 2026.

Theo DLG, để hiện thực hóa điều này, Tập đoàn đã thoái vốn tại các dự án kém hiệu quả, chuyển nhượng các tài sản không trọng yếu để tập trung nguồn lực thanh khoản. Việc tiết giảm chi phí tài chính và sử dụng lợi nhuận kinh doanh để lại được xem là đòn bẩy kép, giúp DLG sớm làm sạch bảng cân đối kế toán.

Ở một diễn biến khác, Đức Long Gia Lai quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn 17,65 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,6% tại CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông cho CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1). Với giá chuyển nhượng 30.000 đồng/cp, thương vụ dự kiến mang về cho DLG gần 530 tỷ đồng, nhằm mục đích tái cấu trúc tình hình tài chính.

Sau hoàn tất chuyển nhượng, cơ cấu doanh nghiệp của Đức Long Gia Lai thu hẹp chỉ còn lại 2 công ty con và 5 công ty liên kết.

DLG được thành lập vào năm 2007 (có địa chỉ tại số 90 Lê Duẩn, phường Pleiku, Gia Lai). Đây là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chế biến gỗ, năng lượng và linh kiện điện tử. Giai đoạn 2016 – 2018 được xem là thời kỳ hoàng kim, khi doanh thu công ty đạt 2.000 – 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2020, kết quả kinh doanh suy giảm do nợ vay lớn bào mòn lợi nhuận. Doanh nghiệp nhiều lần bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo.

Đáng chú ý, việc Đức Long Gia Lai đề xuất phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gánh khoản lỗ lũy kế hơn 2.456 tỷ đồng và tổng nợ phải trả 3.473 tỷ đồng (tại thời điểm 30/9/2025).

Đây là những nguyên nhân khiến kiểm toán viên đưa ra lưu ý liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai.

Phương Hoàng

