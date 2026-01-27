Không chỉ “nắm trong tay” 2.000 ha đất từ Bắc - Nam, Vinaconex còn góp mặt tại nhiều dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có sân bay Long Thành

Quỹ đất 2.000 ha trải dài từ Bắc - Nam

Năm 1998, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex; mã chứng khoán: VCG) được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài.

Năm 2018, thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, các cổ đông nắm giữ phần vốn của Nhà nước đã hoàn tất thoái vốn tại doanh nghiệp này. Từ đó, Vinaconex chính thức hoạt động theo mô hình công ty đại chúng không có vốn Nhà nước.

Hiện nay, doanh nghiệp này hoạt động với 3 trụ cột chính là xây dựng, bất động sản và đầu tư tài chính. Vinaconex đặt mục tiêu hướng tới vị thế top 5 nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam.

Ở mảng bất động sản, năm 2006 doanh nghiệp này đã hoàn thành khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (TP Hà Nội). Đây cũng là dự án đô thị lớn hàng đầu và đầu tiên của Vinaconex với quy mô 24ha, 17 tòa nhà cao 34 tầng.

Theo giới thiệu trên website của doanh nghiệp, tiếp nối thành công tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Vinaconex và các đơn vị thành viên đã đầu tư loạt dự án bất động sản tại Hà Nội như khu đô thị mới Bắc An Khánh Splendora; cụm chung cư cao tầng hỗn hợp N05 Trần Duy Hưng; khu đô thị Quang Minh; khu đô thị Trung Văn; khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Hoàng Mai; khu chung cư H10 Thanh Xuân; cụm chung cư trên đường Nguyễn Chánh; tòa Chung cư 2B Vinata Tower; khu trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng cho thuê Bohemia Residence….

Với tầm nhìn dài hạn cùng định hướng phát triển các dự án có quy mô lớn, Vinaconex đã tích lũy được quỹ đất lên tới 2.000 ha tại các địa phương đang phát triển mạnh mẽ trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà nẵng, Quảng Nam, Phú Yên… tập trung vào các sản phẩm bao gồm bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp…

Trong đó, phải kể đến Tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond Building 93 Láng Hạ (Hà Nội); Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài (Quảng Ninh); Khu dân cư đô thị tại Km3 – Km4 phường Hải Yên (Quảng Ninh); dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Cái Giá Cát Bà Amatina (Hải Phòng); dự án công trình thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn cao cấp tại Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (Hà nội); dự án Khu khách sạn resort nghỉ dưỡng, khu sinh thái (Quảng Nam); dự án khu khách sạn TMDV (Phú Yên cũ); dự án Khu công nghiệp CNC 2 - Hòa Lạc (Hà Nội); dự án cụm công nghiệp Sơn Đông (Hà Nội); dự án đầu tư xây dựng cảng biển quốc tế Vạn Ninh (Quảng Ninh)…

Tuy nhiên, vào năm 2020, Vinaconex đã thông báo hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại An Khánh JVC - chủ đầu tư dự án Splendora Bắc An Khánh. Tiếp đến, vào cuối tháng 6/2025, Vinaconex đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ 107,1 triệu cổ phần (51% vốn điều lệ) tại Vinaconex ITC với giá bán 48.000 đồng/cổ phần, thu về hơn 5.140 tỷ đồng. Với việc 'trao tay' số cổ phần này, Vinaconex đã chính thức rút lui khỏi dự án Cát bà Amatina.

Vừa qua, Vinaconex đã công bố hoàn tất thương vụ mua lại 98,16% vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen). Theo giới thiệu, Viwaseen được thành lập từ năm 1975, tiền thân là Công ty Xây dựng Cấp thoát nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản.

Viwaseen nắm trong tay quỹ đất đắc địa. Theo bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng diện tích hàng chục nghìn m2.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất hơn 1 ha tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209 m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và khu đất rộng 1,2 ha tại số 56-58 ngõ 85 Hạ Đình (phường Khương Đình). Viwaseen cũng là chủ khu đất rộng 1.282 m2 tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.

Tổng công ty cho biết, phấn đấu nâng quỹ đất lên 5.000 ha vào năm 2025.

Thi công nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có gói thầu tại sân bay Long Thành

Trong mảng xây dựng, Vinaconex là nhà thầu có tiếng tại Việt Nam. Doanh nghiệp đảm nhiệm thi công nhiều tuyến đường cao tốc lớn như các gói thầu dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vũng Áng - Bùng, Vân Phong - Nha Trang,…

Năm 2023, Vinaconex nằm trong liên doanh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng. Sân bay Long Thành vừa qua đã chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện giai đoạn 1 và đưa công trình vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Đồng thời, Vinaconex cũng đứng đầu liên doanh thi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Dự án đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động vượt tiến độ 3 tháng.



