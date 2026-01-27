Sunshine Group tạo đột phá trong giai đoạn tái cấu trúc: Lợi nhuận 2025 vượt 11.200 tỷ, tổng tài sản gần 120.000 tỷ





Tập đoàn Sunshine (Mã chứng khoán: KSF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2025, cho thấy bức tranh tăng trưởng bứt phá trên mọi chỉ số sau quá trình tái cấu trúc toàn diện được kích hoạt từ năm 2024.

Tăng tốc ngoạn mục với lãi Quý 4 vượt 9.000 tỷ, lợi nhuận cả năm cán mốc hơn 11.200 tỷ đồng

Sau 9 tháng đầu năm đóng vai trò "chạy đà" tích cực, Quý 4/2025 trở thành điểm rơi quyết định khi Sunshine Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục 9.177 tỷ đồng, gấp 4,5 lần tổng luỹ kế 3 quý đầu năm và là mức cao nhất từng được ghi nhận trong một quý kể từ khi Tập đoàn thành lập. Sự bứt tốc này đến từ việc doanh thu thuần tăng mạnh, biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt và tiến độ ghi nhận kết quả kinh doanh được đẩy nhanh tại nhiều dự án đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện bàn giao.

Tính chung cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Sunshine Group vượt 11.200 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so với 2024, qua đó xác lập năm tài chính thành công nhất trong lịch sử hoạt động và đưa doanh nghiệp vào nhóm các doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận cao nhất thị trường trong năm nay.

Kết quả này phản ánh trực tiếp hiệu quả của chiến lược tái cấu trúc toàn diện từ 2024, khi Sunshine Group đẩy mạnh M&A (sáp nhập, hợp nhất) nhiều doanh nghiệp, dự án; đồng thời tổ chức lại toàn bộ hệ thống theo mô hình quản trị tập trung. Việc đồng bộ quản lý tài chính, bán hàng và vận hành giúp Tập đoàn tối ưu quỹ đất, giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả ghi nhận doanh thu lợi nhuận, qua đó cải thiện rõ rệt chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng vốn.

Quy mô tổng tài sản bứt phá lên gần 120.000 tỷ, hiệu suất tài chính dẫn đầu ngành

Song song với đà tăng lợi nhuận, quy mô tài sản của Sunshine Group cũng ghi nhận bước nhảy vọt trong năm 2025. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 119.581 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với mức 20.558 tỷ đồng hồi đầu năm. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu vào các dự án bất động sản trọng điểm, quỹ đất đã hoàn thiện pháp lý, các khoản đầu tư dài hạn và tài sản xây dựng dở dang tại các khu đô thị quy mô lớn.

Cùng với tài sản, vốn chủ sở hữu của Sunshine Group trong năm 2025 tăng mạnh lên 19.799 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với đầu năm là 6.879 tỷ đồng. Việc củng cố nền tảng vốn giúp doanh nghiệp nâng cao hệ số an toàn tài chính, giảm dần áp lực chi phí vốn và gia tăng mức độ chủ động trong triển khai dự án.

Trên nền tảng đó, hiệu quả sử dụng vốn của Sunshine Group ghi nhận sự cải thiện rõ nét so với năm 2024, thể hiện qua sự gia tăng đáng kể của các chỉ tiêu sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên tổng tài sản (ROA). Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 18.024 đồng, cao gấp gần 8 lần so với năm trước. Cùng với đó, tốc độ chuyển hóa tài sản thành dòng tiền được đẩy nhanh, phản ánh việc doanh nghiệp đã bước qua chu kỳ đầu tư tích lũy để chuyển sang giai đoạn khai thác hiệu quả và hiện thực hóa giá trị tài sản.

Dư địa tăng trưởng lớn cho giai đoạn 2026–2030

Theo quan sát, các chỉ số 2025 cho thấy kết quả kinh doanh hiện tại mới phản ánh một phần tiềm năng tăng trưởng, trong bối cảnh nhiều dự án của Sunshine Group vẫn đang trong giai đoạn triển khai, chưa bước vào điểm rơi ghi nhận doanh thu.

Ở chiều ngược lại, nền tảng tăng trưởng cho các năm tới đã hình thành rõ nét với khoản người mua trả tiền trước lên tới gần 24.557 tỷ đồng, phản ánh lực cầu thực đang hướng về các dự án giá trị thực, hội tụ đủ các yếu tố về vị trí, chất lượng, mức giá và hiệu quả dòng tiền của tập đoàn này.

Noble Palace Tay Ho - Một trong các dự án đang được Sunshine Group thi công hoàn thiện tại khu đất "Vàng" Tây Hồ Tây, mang lại ước tính doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng.

Kết hợp với danh mục dự án hiện hữu có giá trị hợp đồng ước tính hàng trăm nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2027, năm 2025 được xác lập là cột mốc bản lề, đánh dấu việc Sunshine Group hoàn tất tái cấu trúc và chính thức bước sang pha tăng trưởng mới.

Với lợi nhuận năm 2025 vượt 11.200 tỷ đồng và tổng tài sản xấp xỉ 120.000 tỷ đồng, Sunshine Group tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp BĐS có nền tảng tài chính và năng lực triển khai hàng đầu thị trường. Trong bối cảnh ngành BĐS bước vào giai đoạn sàng lọc sâu, mô hình phát triển dựa trên tái cấu trúc, hợp nhất và quản trị tài chính chặt chẽ được đánh giá sẽ là bệ đỡ cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trong các năm tới.