Khoáng nóng – liệu pháp nền của bất động sản wellness

Khoáng nóng – từ liệu pháp trị liệu cổ truyền đến trụ cột của lối sống wellness hiện đại

Khoáng nóng từ lâu đã được khẳng định là liệu pháp trị liệu, chăm sóc sức khỏe tại nhiều nền văn hóa trên thế giới suốt hàng thế kỷ. Tại Nhật Bản, văn hóa tắm onsen đã hình thành từ những năm 700 và phổ biến hơn từ thời Edo, gắn liền với đời sống quý tộc và các võ sĩ đạo như một phương pháp hồi phục thể lực và tinh thần. Ở Hungary, các spa khoáng nóng trị liệu phát triển mạnh từ thời La Mã, phục vụ điều trị các bệnh về da, thần kinh và xương khớp. Tại Đài Loan (Trung Quốc), suối khoáng nóng đã được khai thác và phát triển thành các khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng từ thế kỷ 19.

Đến nay, các nghiên cứu khoa học hiện đại tiếp tục khẳng định những lợi ích vượt trội ấy, cụ thể nghiên cứu của Bệnh viện Beppu Đại học Kyushu năm 2022 chỉ ra rằng việc tắm khoáng nóng trong 30 phút mỗi ngày giúp ngăn ngừa tăng huyết áp ở người cao tuổi. Theo trang Aspen Valley Health năm 2024, ngâm mình trong khoáng nóng giúp ngăn ngừa rối loạn mạch máu, cải thiện tuần hoàn, tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng tim mạch và giảm đau mỏi xương khớp - những yếu tố cốt lõi trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Tất cả những yếu tố này lý giải vì sao khoáng nóng được xem là "liệu pháp nền" trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động thời hiện đại.

Bất động sản khoáng nóng: Bước tiến phát triển bền vững của mô hình nhà ở - sống khỏe tại Việt Nam

Tại Việt Nam, dù sở hữu nhiều nguồn khoáng chất lượng cao nhưng việc ứng dụng liệu pháp trị liệu bằng khoáng nóng vào các mô hình nhà ở vẫn còn khá hạn chế, thiếu tính bài bản và lâu dài để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Chính khoảng trống này kèm theo nhu cầu thực tăng cao đã mở ra dư địa lớn cho các dự án bất động sản gắn với tài nguyên khoáng nóng phát triển.

Theo kết quả nghiên cứu, hiện Việt Nam chỉ có 67 nguồn nước khoáng nóng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác, số dự án được cấp phép khai thác khoáng nóng phục vụ cho du lịch, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe là rất ít. Điều này khiến các dự án được cho phép khai thác nguồn khoáng quý giá trở thành tài sản quý hiếm, tạo ra tiềm năng tăng giá dài hạn.

Nằm trong số ít địa phương sở hữu nguồn khoáng quý giá, Thanh Thủy (Phú Thọ) được thiên nhiên ưu ái ban tặng mạch khoáng nóng hàng triệu năm. Nguồn khoáng chứa hàm lượng chất có lợi cho sức khỏe như radon, natri, kali, magie,... giúp hỗ trợ điều trị xương khớp, huyết áp, tiêu hóa và giấc ngủ, vốn là những vấn đề sức khỏe phổ biến hay gặp ở người cao tuổi.

Với nguồn khoáng quý hiếm này, cũng tại Thanh Thủy, vào cuối năm 2025 dự án Tokyu Retreat do tập đoàn Onsen Fuji tiên phong phát triển như một mô hình trị liệu chăm sóc sức khỏe toàn diện xuất hiện. Dự án có quy mô 12,4ha bao gồm tòa tháp căn hộ Thera Home cao 26 tầng - với 925 căn cao tầng và hai phân khu villa thấp tầng với 312 căn, kế thừa trực tiếp hệ sinh thái tiện ích trị liệu của tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn bậc nhất miền Bắc Lynntimes Thanh Thủy.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở mô hình căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 - Thera Home, với triết lý chăm sóc sức khỏe chủ động: Trị liệu bằng liệu pháp y học, tự nhiên, và chăm sóc tinh thần. Chủ đầu tư Onsen Fuji còn dẫn trực tiếp nguồn khoáng nóng vào từng căn hộ, giúp cư dân duy trì thói quen ngâm khoáng hàng ngày, như một liệu trình phục hồi thể chất ngay tại nhà mà không cần đi đâu xa.

Ngoài ra, các căn Thera Healthcare Center được bố trí 4 tầng trong tòa tháp là mô hình căn hộ dưỡng lão trị liệu khoáng nóng cao cấp tiên phong tại Việt Nam, nơi cư dân có thể kiểm tra sức khỏe, tiếp cận hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần bất cứ khi nào cần thiết với các tiện ích điều dưỡng dài hạn chuyên biệt như giường y tế thông minh hỗ trợ phục hồi tối đa, hệ thống sưởi hiện đại đảm bảo nhiệt độ an toàn cho sức khỏe…Với dịch vụ chăm sóc 1:1 cả từ ban ngày lẫn ban đêm đem đến sự theo dõi sát sao và hỗ trợ cá nhân hóa cao nhất cho cư dân, đảm bảo mọi nhu cầu sinh hoạt và y tế đều được đáp ứng kịp thời trong suốt 24 giờ.

Thera Healthcare Center cũng thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích của Thera Home giúp cân bằng Thân - Tâm - Trí với các liệu pháp công nghệ cao như Oxy Healing, âm thanh Thera Sound, Deep Sound đến không gian tái tạo năng lượng tại Sky Thera Garden, Sauna và các lớp Thiền – Yoga…

Khi chăm sóc sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu, khoáng nóng ngày càng khẳng định vai trò "liệu pháp nền" trong lối sống wellness toàn diện. Đây không chỉ là thời kỳ thịnh vượng của khoáng nóng tại Việt Nam, mà còn là cơ hội bứt phá cho các dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe gắn với khoáng nóng tăng trưởng bền vững.