Căn studio và 1PN Nobu Danang: Phong cách toàn cầu định hình chuẩn đầu tư mới

Studio: Không gian tinh bản gói gọn chuẩn sống toàn cầu

Với những tiêu chuẩn tiên phong, các căn hộ Studio tại toà nhà tiên phong tại Đông Nam Á mang chuẩn phong cách sống Nobu, xứng đáng trở thành biểu tượng dành riêng cho những công dân tinh anh toàn cầu.

Với diện tích từ 42,2 – 43m2, rộng hơn vượt bật so với mặt bằng chung chỉ từ 30 – 35m2 của thị trường, căn hộ studio tại Nobu Danang đang tạo lập nên một hình mẫu mới cho bất động sản phiên bản giới hạn.

Căn Studio tại Nobu Danang sở hữu thiết kế không vách ngăn với tường kính mở rộng, cùng chiều cao trần lên đến 2,95m tạo hiệu ứng thị giác liền mạch, kéo dài chiều sâu và mở rộng không gian tối đa. Tại dự án, căn hộ studio sở hữu ban công rộng đến 1,5 mét, có khả năng biến không gian chuyển tiếp giữa nội thất và thiên nhiên thành giá trị cộng thêm nổi trội.

Không gian sống mang DNA của đẳng cấp Nobu, tối giản nhưng kiêu hãnh và chạm đến tất cả các giác quan

Tối giản, sang trọng trong tĩnh lặng, mỗi căn studio tại Nobu Danang là tác phẩm của "starchitect" Clint Nagata (BLINK Design Group), người thổi hồn vào không gian tinh mỹ của hàng loạt công trình nổi tiếng trải dài khắp Nhật Bản, Maldives, châu Âu… Bằng tông màu trung tính thời thượng, vật liệu tự nhiên như đá sa thạch, gỗ, linen… được kết hợp nhuần nhuyễn, điều tiết ánh sáng khéo léo tạo nên không gian ấm áp và hài hoà với nhịp sinh học của con người.

Căn 1PN: Bản tuyên ngôn về gu sống

Khi khái niệm căn hộ 1 phòng ngủ (1PN) thường gắn liền với công năng tối giản và diện tích nhỏ hẹp, Nobu Danang lại tiên phong kiến tạo căn 1PN có diện tích 60,6-68 m2, nâng tầm phân khúc này lên một tiêu chuẩn mới. Rộng rãi, khoáng đạt, đủ sức đáp ứng yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ và chất sống khác biệt của cộng đồng tinh hoa.

Không phải "một phần view biển", không phải "một tầm nhìn xa có biển", mà toàn bộ căn 1PN Nobu Danang đều trực diện bãi Mỹ Khê. Căn hộ "đối thoại với thiên nhiên" bằng hệ kính panorama tràn viền - chi tiết mang đậm DNA thiết kế của Nobu trên toàn thế giới.

Diện tích ban công lớn, rộng 1,5 m và dài đến 7 m, trở thành 1 "đài quan sát". Gia chủ có thể thiền tại ban công, đặt một bàn ăn nhỏ, thưởng trà… tận hưởng đặc quyền chiêm ngưỡng thiên nhiên trong sự tĩnh tại, thanh cảnh.

Không gò bó trong một công thức cố định, căn 1PN Nobu Danang có đến 6 lựa chọn layout khác nhau, khuyến khích các chủ nhân tinh tuyển lựa chọn không gian theo cá tính, đúng tinh thần "bespoke" - mỗi căn hộ là tuyên ngôn phong cách sống.

Không chỉ hấp dẫn ở thông số, căn 1PN Nobu Danang còn mang lại cảm giác sống trong một tác phẩm nghệ thuật. Nội thất được thiết kế dưới bàn tay "ma thuật" của "starchitect" Clint Nagata, mỗi căn hộ được thiết kế tinh tế trong từng chi tiết, từ bồn tắm onsen bằng đá sa thạch tự nhiên cho đến rèm cửa, tay nắm, phào chỉ… đều tính toán mang đến cảm giác mượt mà mỗi khi sử dụng.

Giá trị cộng hưởng từ Nobu Hospitality

Ở góc độ đầu tư tài chính, Studio và 1PN mang DNA Nobu là sản phẩm lý tưởng: Dễ cho thuê, vận hành chuẩn mực quốc tế, cộng hưởng cùng vị thế nghỉ dưỡng của Đà Nẵng và sự yêu thích của các nhân vật tầm cỡ thế giới dành cho thương hiệu Nobu.

Chủ nhân được tận hưởng toàn bộ dịch vụ hàng hiệu vận hành bởi thương hiệu quốc tế Nobu.

Theo bài tính lợi nhuận, căn Studio Nobu Danang dự kiến đạt tỷ suất khoảng 3,7% ngay trong năm đầu tiên (với tỷ lệ lấp đầy khoảng 50%), và tăng lên 6,4% vào năm thứ 5 khi công suất vận hành duy trì ở mức 70%. Trong khi đó, căn 1 PN ghi nhận tỷ suất khởi điểm 3,2% và được dự báo chạm ngưỡng đều đặn 5,5% sau 5 năm khai thác. Như vậy, tỷ suất sinh lời của các căn Studio và 1 PN không chỉ ở mức hấp dẫn, mà còn thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định theo thời gian.

Giá trị tăng thêm của căn hộ Nobu Danang còn nằm ở chìa khóa bước vào cộng đồng tinh hoa, hội tụ những cá nhân yêu thích sự thượng lưu tĩnh lặng của Nobu. Cùng đặc quyền thừa hưởng toàn bộ dịch vụ bất động sản hàng hiệu với triết lý "đáng sống hơn bất cứ nơi nào đáng sống nhất thế giới": Từ concierge cá nhân 24/7, hồ bơi nước ấm bốn mùa, ẩm thực Nobu trứ danh đến các trải nghiệm độc bản mang dấu ấn thương hiệu.

Nobu Danang mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt với phương án chia thành 14 đợt giãn cách đến thời điểm nhận giấy chứng nhận, hoặc ưu đãi chiết khấu lên đến 10% cho phương thức thanh toán nhanh.

Đặc biệt, chương trình cam kết thuê 6%/năm trong 2 năm đầu, cùng mô hình chia sẻ doanh thu từ năm thứ 3 là chiến lược tài chính lý tưởng, giúp nhà đầu tư tối đa hóa hiệu suất vận hành ngay từ giai đoạn đầu.

Thông tin liên hệ

Hotline: 0931 713 713

Website: nobudanang.vn

Email: sales@nobudanang.vn