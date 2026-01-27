Thị trường BĐS bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh: Dòng tiền thông minh sẽ tìm đến đâu?

Đây được xem là thời điểm phù hợp để người mua ở và nhà đầu tư xem xét sở hữu sản phẩm trước khi dự án bước vào giai đoạn tăng giá mới.

OTM2 - Khu chung cư cao cấp - động lực mới cho chu kỳ tăng trưởng của Phú Xuân City

Trong kế hoạch phát triển tiếp theo, Phú Xuân City triển khai khu chung cư thương mại cao cấp OTM2, được kỳ vọng trở thành mảnh ghép quan trọng hoàn thiện diện mạo đô thị. Sự xuất hiện của OTM2 sẽ bổ sung nguồn cư dân mới, gia tăng nhu cầu thương mại – dịch vụ, đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái tiện ích đa dạng hơn cho khu vực. Trong nhiều dự án, giai đoạn xuất hiện thêm sản phẩm cao tầng thường đánh dấu bước chuyển biến mạnh về giá trị bất động sản hiện hữu, và Phú Xuân City được dự đoán sẽ hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Giá trị thực thể hiện rõ hơn giá bán

Phú Xuân City nhanh chóng thu hút giới đầu tư nhờ lợi thế không ngập lụt và vị trí chiến lược ngay bên đại lộ Võ Nguyên Giáp, kề cạnh Trung tâm hành chính tập trung thành phố, Quảng trường Văn hóa Huế và khu dân cư sầm uất.

Khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, vị trí là yếu tố then chốt được thị trường đánh giá cao. Sở hữu trục giao thông trọng điểm giữ vai trò kết nối chính của thành phố cùng 4 mặt tiền đắc địa, lợi thế hiếm có, giúp Phú Xuân City gia tăng tiềm năng khai thác thương mại và nâng cao rõ rệt tính thanh khoản cho từng sản phẩm tại dự án.

Năm 2026, chợ Cống Mới được triển khai sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ cho hoạt động thương mại, mở ra dòng tiền khai thác hấp dẫn. Đặc biệt, sau khi hoàn thiện, CĐT cam kết thuê lại lại đến 840 triệu trong vòng 2 năm càng củng cố vị thế của Phú Xuân City như một sản phẩm thương mại giàu tiềm năng và giá trị đầu tư thực chất.

Pháp lý hoàn chỉnh – điểm cộng lớn trong giai đoạn thị trường sàng lọc

Thời gian qua, thị trường chứng kiến sự phân hóa mạnh khi người mua nhà ưu tiên những dự án khai thác dòng tiền "thật" và hạn chế rủi ro pháp lý. Trong bối cảnh đó, Phú Xuân City ghi dấu ấn khi toàn bộ sản phẩm nhà ở tại dự án đã được chuyển nhượng và sang tên chính chủ, sổ hồng được trao trực tiếp đến tay khách hàng. Việc hoàn thiện pháp lý không chỉ tạo sự yên tâm đối với người có nhu cầu an cư mà còn là yếu tố quan trọng giữ giá và hỗ trợ giá trị tăng trưởng dài hạn cho nhà đầu tư. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với nhiều dự án trong khu vực vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Lợi thế rõ ràng, tiềm năng tăng trưởng vững vàng

Phú Xuân City hội tụ đầy đủ những yếu tố mà thị trường bất động sản giai đoạn hiện nay đặc biệt quan tâm: pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược, hạ tầng hiện hữu và động lực phát triển mới từ OTM2. Sự kết hợp của các yếu tố này giúp dự án nổi bật trong nhóm bất động sản có tỷ lệ hấp thụ tốt và biên độ tăng giá ổn định. Với những lợi thế đã được chứng minh bằng hiện trạng, đây được xem là thời điểm phù hợp để người mua ở và nhà đầu tư cân nhắc sở hữu sản phẩm tại Phú Xuân City trước khi dự án bước vào chu kỳ tăng trưởng kế tiếp.