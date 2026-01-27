Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu dự án 80.000 tỷ đồng, quy mô 1.100ha tại Tây Ninh của liên danh Vinhomes bước vào thời điểm then chốt, đã bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng

27-01-2026 - 08:38 AM | Bất động sản

Địa phương đã chi trả bồi thường cho 3.359 hộ dân và 1 tổ chức với diện tích hơn 587,3ha, tổng kinh phí khoảng 7.140 tỷ đồng, tương đương 53,91% diện tích toàn dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Vinhomes làm chủ đầu tư.

Mới đây, ông Phạm Tấn Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh đã chủ trì hội nghị bàn công tác chuẩn bị hồ sơ áp dụng biện pháp thu hồi đất bắt buộc theo quy định liên quan đến dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích khoảng 1.089ha, với 6.131 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho 3.359 hộ và 1 tổ chức, tương ứng diện tích 587,3ha, với tổng kinh phí hơn 7.140 tỷ đồng, đạt 53,91% về diện tích.

Nếu tính cả diện tích đất công và các trường hợp đã đồng ý nhận tiền, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt khoảng 73,16%. Hiện chủ đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Kinh tế đã thông qua hồ sơ các trường hợp dự kiến áp dụng biện pháp thu hồi đất bắt buộc theo quy định liên quan đến dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây. Đồng thời, thông tin thêm về trình tự, thủ tục thu hồi đất và các quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở các hồ sơ, đại biểu đã thảo luận và thống nhất các trường hợp áp dụng biện pháp thu hồi đất bắt buộc theo quy định.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Tây đề nghị Phòng Kinh tế phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Cần Giuộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xin ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục trước khi áp dụng biện pháp thu hồi đất bắt buộc.

Đồng thời, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và bàn giao mặt bằng, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ, phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh CTCP Vinhomes và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 80.000 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 19/8/2025.

Dự án có quy mô hơn 1.089ha, thuộc địa bàn xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh, bao gồm 7.050 căn nhà ở liền kề và gần 8.200 căn biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà tái định cư thấp tầng. Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái - thông minh - bền vững.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2030, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, kỳ vọng hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15/11/2023. Đến tháng 7/2024, UBND tỉnh Long An cũ (nay là Tây Ninh) có quyết định chấp thuận liên danh Vinhomes - VIG làm nhà đầu tư dự án. Đây là dự án thứ 3 mà Vingroup đang triển khai tại Tây Ninh.

Tâm Nguyên

