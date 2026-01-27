Công ty của nam doanh nhân 8X trúng đấu giá lô đất hơn 650 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính, thành phố Sầm Sơn (nay thuộc phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn). Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn với số tiền hơn 651 tỷ đồng.



Tổng diện tích khu đất khoảng 11,5 ha. Trong đó có 1,5 ha đất ở biệt thự (xây 48 căn), 4 ha đất ở liền kề (xây 340 căn), 0,1 ha đất nhà văn hóa, 0,1 ha đất bãi đỗ xe, 0,5 ha đất cây xanh, 0,5 ha đất thể thao... Hiện trạng đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Vị trí đắc địa khi phía Đông giáp khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, phía Tây giáp dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính, phía Nam giáp đất cây xanh ven sông và phía Bắc giáp quốc lộ 47.

Một góc biển Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

Đối với diện tích đất ở đấu giá, đây là đất ở tại đô thị được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá, với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất.

Riêng đối với diện tích đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng theo dự án và quy hoạch chi tiết được duyệt, đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, bãi đỗ xe, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật) và hạ tầng xã hội (nhà văn hóa) cho địa phương quản lý.

Theo quy định, trong vòng không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn.

Người trúng đấu giá có 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo để nộp 50% tiền sử dụng đất. 50% còn lại phải được nộp chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Trường hợp chậm nộp, đơn vị trúng đấu giá phải chịu tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu người trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền theo thời hạn quy định, trong vòng không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền, cơ quan thuế sẽ thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Khi đó, người trúng đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác và tuân thủ pháp luật của nội dung đã thẩm định, rà soát, tham mưu công nhận kết quả trúng đấu giá. Công ty đấu giá chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc thực hiện đầy đủ các quy định liên quan.

Về đơn vị trúng đấu giá, Công ty TNHH Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn được thành lập tháng 10/2021, tiền thân là Công ty cổ phần Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn, đăng ký ngành nghề chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, được góp vốn bởi 3 cá nhân. Trong đó, Lương Trọng Tài góp 80% giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, Đào Xuân Nam và Trần Văn Hải mỗi người góp 10%.

Đến tháng 6/2024, công ty tăng vốn lên 300 tỷ đồng. Tháng 11 cùng năm, doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức Công ty TNHH Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn. Cùng thời điểm, cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân gồm Giám đốc Trần Quốc Tuấn (SN 1988) nắm 40%, Hoàng Anh Trung và Vũ Thị Uyên mỗi người góp 30%.

Đến tháng 8/2025, danh sách cổ đông góp vốn còn 2 người là Trần Quốc Tuấn góp 70%, Hoàng Anh Trung nắm 30%.

Hai tháng sau đó, cơ cấu vốn góp tiếp tục thay đổi thành ông Trần Quốc Tuấn (60%) và ông Phạm Mạnh Thành (40%). Đồng thời, ngành nghề chính chuyển thành kinh doanh bất động sản.

Hoàng Lam