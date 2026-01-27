DragonGroup tiên phong kiến tạo Nhà ở xã hội thế hệ mới

Đó cũng là lý do khiến mô hình Nhà ở xã hội thế hệ mới trở thành xu hướng tất yếu – và DragonGroup chính là một trong những doanh nghiệp tiên phong định hình hướng đi này bằng tư duy phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng rõ nét.

Nhà ở xã hội thế hệ mới – dấu ấn tư duy phát triển bền vững của DragonGroup

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Thăng Long (DragonGroup) đã khẳng định vị thế là một chủ đầu tư uy tín, sở hữu năng lực triển khai bài bản và sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương, đặc biệt tại khu vực phía Nam tỉnh Hưng Yên – nơi đang diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Tiếp cận Nhà ở xã hội bằng tầm nhìn dài hạn, DragonGroup không xem đây là một phân khúc mang tính thời điểm mà là sứ mệnh gắn liền với phát triển đô thị bền vững và mục tiêu an sinh.

Từ thực tiễn đó, doanh nghiệp từng bước tái định nghĩa Nhà ở xã hội thế hệ mới: không chỉ đáp ứng tiêu chí về giá, mà là một không gian sống hoàn chỉnh với vị trí kết nối thuận tiện, quy hoạch trong tổng thể đô thị xanh ECO, thiết kế hiện đại tối ưu công năng, hệ tiện ích đồng bộ – thiết thực, hướng tới hình thành cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết. Dù không ngừng nâng chuẩn chất lượng sống, tinh thần cốt lõi vẫn được giữ vững: Nhà ở xã hội phải luôn nằm trong tầm với của đại đa số người dân, để mỗi căn hộ thực sự trở thành điểm tựa an cư lâu dài và nhân văn.

DragonEco Apartment (Dự án NOXH thuộc khu C khu dân cư Vũ Phúc) – minh chứng từ thực tiễn

Cách tiếp cận đó đã được DragonGroup kiểm chứng bằng thực tiễn thông qua dự án DragonEco Apartment tại Khu C – Vũ Phúc. Với quy hoạch bài bản, vị trí thuận lợi và chất lượng tiệm cận phân khúc nhà ở thương mại, dự án được phát triển trên diện tích 11.301,2 m², gồm 2 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp 498 căn hộ với cơ cấu diện tích linh hoạt từ 40–60 m², đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư.

Hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu – từ trường mầm non, shophouse dịch vụ, bãi đỗ xe, trạm sạc điện, khu sinh hoạt cộng đồng đến các tiện ích thể thao, vui chơi. Các yếu tố quy hoạch xanh, hạ tầng kỹ thuật và môi trường sống được chú trọng xuyên suốt. Đến nay, dự án đã kín cư dân, hình thành một cộng đồng ổn định, văn minh và ngày càng gắn kết – đó chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho hướng đi mà DragonGroup đã lựa chọn.

DragonEco Apartment Premium (Dự án NOXH thuộc khu A và khu B khu dân cư Vũ Phúc) – bước nâng cấp của Nhà ở xã hội thế hệ mới

Trên nền tảng thành công đó, DragonGroup tiếp tục giới thiệu DragonEco Apartment Premium – phiên bản nâng cấp của mô hình Nhà ở xã hội thế hệ mới tại khu vực phía Nam tỉnh Hưng Yên. Dự án có tổng quy mô 17.998,7 m², gồm 4 tòa nhà với 666 căn hộ, được quy hoạch đồng bộ và định hướng phát triển bền vững.

Vị trí chiến lược – kết nối liên vùng

Một trong những tiêu chí cốt lõi của Nhà ở xã hội thế hệ mới là khả năng kết nối thuận tiện với hạ tầng đô thị hiện hữu. DragonEco Apartment Premium đáp ứng rõ nét tiêu chí này khi tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch xuyên tâm tỉnh Hưng Yên – nơi hội tụ các dòng chảy giao thông, kinh tế và phát triển đô thị.

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tuyến đường trọng điểm như Doãn Khuê, Hùng Vương, Vành đai phía Nam, Quốc lộ 10; đồng thời kết nối linh hoạt đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua nút giao Phúc Khánh, tuyến đường ven biển hướng ra Cồn Vành, cũng như hành lang giao thương liên vùng Ninh Bình – Hải Phòng. Vị trí này không chỉ mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn đặt DragonEco Apartment Premium vào tâm điểm phát triển mới của khu vực phía Nam tỉnh Hưng Yên.

Đặt trong tổng thể hệ sinh thái đô thị xanh ECO

DragonEco Apartment Premium được phát triển trong tổng thể các đại đô thị sinh thái quy mô lớn như DragonHomes Eco City, DragonHomes Central Park và Kiến Giang Daiwoo. Việc nằm tại điểm giao thoa của các khu đô thị xanh không chỉ mang lại lợi thế về cảnh quan và môi trường sống, mà còn giúp dự án thừa hưởng hệ tiện ích đồng bộ đã và đang hình thành.

Không gian sống tại DragonEco Apartment Premium được định hướng theo tinh thần ECO: cân bằng giữa xây dựng và thiên nhiên, giữa nhịp sống hiện đại và những khoảng xanh cần thiết. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng sống bền vững – điều vốn hiếm thấy ở các dự án Nhà ở xã hội theo mô hình truyền thống.

Chuỗi tiện ích nâng tầm chất lượng sống

Khác với cách làm "đủ tiêu chí", DragonEco Apartment Premium được đầu tư hệ thống tiện ích theo hướng thiết thực và gắn liền với nhu cầu sử dụng hàng ngày của cư dân. Dự án sở hữu công viên cây xanh, lối dạo bộ, sân chơi trẻ em, sân thể thao ngoài trời – những không gian mở đóng vai trò kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế được quy hoạch ngay trong nội khu giúp phụ huynh an tâm từ những năm đầu đời của con trẻ. Tổ hợp thương mại – dịch vụ Dragoncom cùng hệ thống cửa hàng tiện ích, bãi đỗ xe và trạm sạc xe thông minh tạo nên một môi trường "sẵn sàng an cư", nơi mọi nhu cầu thiết yếu đều nằm trong khoảng cách ngắn.

Không gian sống nâng chuẩn – cộng đồng là trung tâm

Tại DragonEco Apartment Premium, mỗi căn hộ được thiết kế theo hướng hiện đại, tinh tế và tối ưu công năng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ. Không gian sống được tính toán để đảm bảo sự thông thoáng, ánh sáng tự nhiên và tính linh hoạt trong sử dụng – những yếu tố then chốt tạo nên trải nghiệm sống lâu dài.

Quan trọng hơn, dự án hướng tới việc hình thành một cộng đồng cư dân trẻ trung, văn minh và gắn kết. Không gian sinh hoạt chung, tiện ích cộng đồng và cách tổ chức tổng thể dự án đều nhằm khuyến khích sự tương tác tích cực, xây dựng nếp sống hiện đại và tinh thần sẻ chia – giá trị cốt lõi của Nhà ở xã hội thế hệ mới.

Chuẩn sống mới – trong tầm với

Dù được nâng cấp toàn diện về vị trí, quy hoạch, tiện ích và trải nghiệm sống, DragonEco Apartment Premium vẫn giữ vững tinh thần an sinh: mức giá phù hợp với khả năng tiếp cận của đại đa số người dân. Đây chính là điểm khác biệt mang tính bản chất giữa Nhà ở xã hội thế hệ mới và các phân khúc thương mại thuần túy.

Với DragonEco Apartment Premium, chuẩn sống văn minh, xanh và đồng bộ không còn là đặc quyền của số ít, mà trở thành một lựa chọn an cư bền vững, nhân văn và thực tế cho cộng đồng cư dân đô thị đang ngày càng trẻ hóa.