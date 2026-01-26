Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về bất động sản

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người trung bình. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)



Sáng 26/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Theo Chinhphu.vn, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt thành quả cơ bản, quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó, có vai trò quan trọng của công tác điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả.

Về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách tài khóa đang có dư địa nên phải hỗ trợ tích cực cho chính sách tiền tệ; phải sử dụng hiệu quả dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư, trong đó có phát hành trái phiếu để đầu tư một số công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Cùng với đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 và 2026.

Trong điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ, phát triển nhà ở xã hội; ổn định tỷ giá, tăng dự trữ quốc gia. Điều hành tín dụng tăng trưởng ở mức phù hợp và điều chỉnh linh hoạt tùy diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát để hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và hạn chế vào các lĩnh vực rủi ro.

Đổi mới, sáng tạo trong huy động nguồn lực một cách công khai, minh bạch, giảm chi phí; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, nhà ở, thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng… an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vốn từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu. Bộ Tài chính khẩn trương triển khai Cổng đầu tư Quốc gia một cửa liên thông từ Trung ương tới địa phương.

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người trung bình; tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau.