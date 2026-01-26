Vốn tự có chỉ từ 290 triệu đồng, liệu có còn cơ hội sở hữu nhà tại TP.HCM?

Vốn tự có chỉ từ 290 triệu đồng, người mua La Pura được gì?

Phân tích từ chính sách La Pura, 290 triệu tương đương với số tiền thanh toán ban đầu chỉ 10% giá trị căn hộ 2 phòng ngủ, sau 8 tháng khách hàng sẽ thanh toán tiếp đợt 2 là 5%. Đồng thời, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 75%, miễn lãi 2 năm, ân hạn nợ gốc 3 năm.

Các chuyên gia bất động sản đánh giá, chính sách này được xem là cú huých "gỡ rối" cho nhiều gia đình trẻ đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM. Bởi đây chính là cơ hội hiếm hoi để hiện thực hóa giấc mơ an cư cao cấp, ghi tên vào "hộ khẩu TP.HCM", điều mà ngày càng trở nên khó tiếp cận khi mặt bằng giá nhà liên tục leo thang, các dự án trung - cao cấp mở bán mới tại trung tâm TP.HCM đã đạt ngưỡng trên dưới 100 triệu/m2.

Bên cạnh chính sách giá hấp dẫn, có hai lợi thế vượt trội về mặt nội tại sản phẩm giúp La Pura lọt vào mắt xanh của khách hàng mua ở thực và giới đầu tư chuyên nghiệp.

La Pura được phát triển trở thành đô thị all-in-one cao cấp tại lõi trung tâm Đông Bắc TP.HCM

Thứ nhất, La Pura là dự án đầu tiên và duy nhất tại lõi trung tâm Đông Bắc TP.HCM được phát triển theo mô hình đô thị all-in-one cao cấp. Dự án đầu tư 20.000m2 thương mại, quy hoạch đa dạng phố mua sắm như phố Nhật, phố Hàn, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim trong nhà, phòng khám Nhật, 12 hồ bơi Sky Pool, 35 không gian dành riêng cho trẻ em được quy hoạch theo từng độ tuổi, cùng hàng chục khu vườn trên tầng mái,… đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và trải nghiệm của cư dân. La Pura cũng sở hữu các tiện ích sang trọng nâng tầm chuẩn sống như đại sảnh kết nối cao 8m như khách sạn 5 sao, trang bị thiết bị vệ sinh bàn giao từ các thương hiệu châu Âu hàng đầu như Duravit hoặc Kohler,…

Đáng chú ý, 2 trường học nội khu bên trong dự án sẽ được vận hành bởi thương hiệu giáo dục hàng đầu, theo chuẩn quốc tế - yếu tố được nhiều gia đình cân nhắc nhờ sự tiện lợi "sống ở đâu, học ở đó".

Thứ hai, La Pura nắm giữ lợi thế kép từ vị trí khi vừa sở hữu 300m mặt tiền Quốc lộ 13, vừa được quy hoạch có trạm Metro số 2 (TP.HCM - Thủ Dầu Một) trước nhà. Ghi nhận thực tế, đoạn tuyến Quốc lộ 13 trước dự án mở rộng lên 8 làn xe đã hoàn thành trải nhựa, đang phân làn di chuyển. Khi tuyến đường này hoàn thành mở rộng toàn tuyến, từ dự án kết nối đến Ngã tư Hàng Xanh chỉ mất khoảng 15 phút, đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 30 phút.

Song song, việc Metro số 2 (TP.HCM - Thủ Dầu Một) nằm trong danh sách triển khai ưu tiên của TP.HCM cũng tạo kỳ vòng gia tăng giá trị ấn tượng dành cho nhà đầu tư. Bởi thực tế đã được chứng minh từ các dự án all-in-one mặt tiền Xa Lộ Hà Nội, có trạm Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trước nhà, giá trị căn hộ tăng 3-4 lần so với thời điểm mở bán.

Ông Trần Văn Đức (phường Long Trường, TP.HCM) - nhà đầu tư 2 sản phẩm tại La Pura đánh giá: "Với hệ tiện ích all-in-one, vị trí ngay Quốc lộ 13, quy hoạch tuyến Metro đi qua thì tôi đánh giá đây là dự án tốt nhất khu vực. Bên cạnh đó, chất lượng vượt trội nhưng giá chưa bằng 1/2 so với nội đô TP.HCM hiện tại, điều này càng kỳ vọng biên độ tăng giá còn rất tốt".

Mua nhà nhận vàng, thêm lộc thêm niềm vui Tết

Không chỉ chọn cách giảm áp lực tài chính, La Pura còn "bơm lực" cho người mua bằng những ưu đãi mang tính tích lũy tài sản dịp cuối năm. Theo đó, đối với phân khu Risa, chủ nhân sở hữu sẽ nhận ưu đãi hấp dẫn lên đến 20 cây vàng, dành tặng 40 chủ nhân đầu tiên (mỗi chủ nhân giao dịch thành công sẽ nhận ngay nửa cây vàng), đồng thời ưu đãi trực tiếp 1% dành cho khách hàng đã từng sở hữu La Pura trước đó. Đối với phân khu Zenia, chủ nhân sở hữu sẽ được gói dưỡng lành ưu đãi trực tiếp 1%; tặng ngay 50 triệu/căn dành cho gói Tân gia.

Đi cùng ưu đãi đặc biệt vui Tết thành thơi, tiến độ thi công dự án cũng liên tục được cập nhật bằng con số cụ thể như: tháp Zenia 1 đã lên đến tầng 23, tháp Zenia 2 hoàn tất đổ sàn tầng 27; Tháp Risa 1 và 2 đạt mốc tầng 19; Các tháp mặt ngoài cũng đang tập kết vật liệu, sẵn sàng triển khai trong quý 1/2026,… khẳng định cam kết bàn giao đúng hẹn của Nhà phát triển Phát Đạt dành cho chủ nhân La Pura.

Giữa bức tranh Đông Bắc TP.HCM đang tăng tốc ngoạn mục về hạ tầng trọng điểm, cuộc đua về giá bán cao cấp, La Pura với quy hoạch đô thị all-in-one, vị trí đắc địa cùng chính sách giá, ưu đãi hấp dẫn được đánh giá là dự án vượt khỏi vai trò một nơi an cư thông thường mà mang giá trị tích lũy tài sản lớn dần theo thời gian.