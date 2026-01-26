Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công viên tại trung tâm Hà Nội bị hàng quán lấn chiếm, bãi cỏ thành nơi trồng rau

26-01-2026 - 15:33 PM | Bất động sản

Công viên hồ Cần nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, nơi tập trung nhiều khu đô thị hiện đại. Tuy nhiên, công viên đã xuống cấp nhiều năm, bị lấn chiếm tại nhiều vị trí, khiến người dân bức xúc.

Công viên hồ Cần thuộc phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2011 với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Công viên thuộc Đề án “Cải tạo môi trường các hồ ở nội thành Hà Nội”. Năm 2010, UBND TP Hà Nội có quyết định giao Công ty Cổ phần Bất động sản Hồng Ngân làm chủ đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp theo cơ chế đặc thù.

Đến thời điểm này, công viên hồ Cần xuống cấp nghiêm trọng, toàn bộ rào xích bảo vệ quanh hồ đều đã không còn

Thiết bị thể thao công cộng xuống cấp, lọt thỏm trong sân vườn của nhà dân.

Đáng chú ý, hồ Cần nằm gần các khu đô thị mới, hiện đại như Times City, Imperia, Vĩnh Hoàng. Đây đều là những khu đô thị có mật độ dân cư lớn, nhu cầu sinh hoạt công cộng rất cao.

Sân vườn, hàng quán mở ven hồ

Xung quanh công viên hồ Cần, nhiều đồ đạc phế liệu chất đống, ảnh hưởng đến cảnh quan

Rác thải vứt bừa bãi xung quanh công viên

Các khoảng đất trống quanh công viên được người dân tận dụng để trồng rau màu.

Cảnh tưới cây, trồng rau quanh công viên hồ Cần

Đại diện UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, đơn vị đã nắm được việc công viên hồ Cần bị xuống cấp. Phường đã có đề xuất với UBND TP Hà Nội về phương án cải tạo tổng thể công viên hồ Cần với mục tiêu tạo môi trường sinh thái sạch sẽ để người dân được thụ hưởng.

Thiết bị thể thao công cộng bị quây kín bởi hàng quán nhiều năm nay nhưng không được xử lý dứt điểm

Nhiều cư dân quanh đây mong mỏi công viên hồ Cần sớm được đầu tư, nâng cấp, trả lại mặt bằng để người dân thực sự được sử dụng công viên xanh sạch đúng nghĩa.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

