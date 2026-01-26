Công viên tại trung tâm Hà Nội bị hàng quán lấn chiếm, bãi cỏ thành nơi trồng rau

Đại diện UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, đơn vị đã nắm được việc công viên hồ Cần bị xuống cấp. Phường đã có đề xuất với UBND TP Hà Nội về phương án cải tạo tổng thể công viên hồ Cần với mục tiêu tạo môi trường sinh thái sạch sẽ để người dân được thụ hưởng.