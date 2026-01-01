“Anh cả” siêu dự án đại lộ ven sông Hồng 855.000 tỷ đồng được chấp thuận là nhà đầu tư đề xuất tuyến đường xuyên rừng 13km tại Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Đại Quang Minh và ý kiến của Sở Tài chính, UBND tỉnh thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh dừng nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời rà soát, tổng hợp các công việc, chi phí đã thực hiện (nếu có) để bàn giao cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai.

Dự án gồm hai hợp phần chính. Trong đó, dự án thành phần 1.1 sẽ đầu tư xây dựng cầu cạn dài khoảng 13km đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, thực hiện theo phương thức PPP.

Dự án thành phần 1.2 sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến đường Vành đai 4 TP.HCM, dài khoảng 31,5km, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được tách thành dự án độc lập, triển khai bằng vốn đầu tư công.

Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, bao gồm cả chi phí tiếp nhận hồ sơ từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, và tự chịu mọi rủi ro trong trường hợp dự án không được chấp thuận.

Trường hợp nhà đầu tư đề xuất không được lựa chọn, nhà đầu tư trúng thầu sẽ hoàn trả các chi phí hợp lệ đã thực hiện, được cập nhật trong tổng mức đầu tư và phê duyệt dự án.

Trước đó, Đại Quang Minh đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP.HCM qua các tuyến ĐT.753 – cầu Mã Đà – tuyến nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Theo nhà đầu tư, hiện nay việc di chuyển từ phường Đồng Xoài đến phường Biên Hòa qua các tuyến hiện hữu như ĐT.741, đường Đồng Phú – Bình Dương, ĐH.502 và ĐT.746 có chiều dài khoảng 86,6km. Các tuyến này có quy mô nhỏ, mật độ dân cư cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông, khiến thời gian di chuyển trung bình từ 2 – 2,5 giờ.

Khi tuyến đường mới hoàn thành, quãng đường sẽ được rút ngắn khoảng 13km, chủ yếu đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, ít giao cắt, bảo đảm lưu thông thuận lợi, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 1 – 1,5 giờ.

Tuyến đường hoàn chỉnh dự kiến có bề rộng mặt cắt khoảng 34,5m, đáp ứng 8 làn xe. Trong giai đoạn 1, dự án dự kiến đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng 20,5m, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 22.600 tỷ đồng và chia làm 3 dự án thành phần.

Hiện liên danh thực hiện Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng còn lại 5 doanh nghiệp gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú – Invest, THACO, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát. Đáng chú ý, Đại Quang Minh giữ vị trí đứng đầu liên danh, tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của MIK Group, đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện, điều phối chung dự án.



