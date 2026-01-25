Tận thấy công viên đầu tiên được xây trên 'đất vàng' bỏ hoang ở TPHCM

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là một địa điểm có vị trí đặc biệt, nằm giữa lõi trung tâm TPHCM - nơi mỗi mét vuông đất đều mang trong mình giá trị không chỉ về kinh tế mà còn về ký ức, lịch sử và đời sống tinh thần của người dân. Từ quan điểm đó, Phát Đạt luôn mong muốn đồng hành cùng công trình này dưới mọi chủ trương và chỉ đạo của chính quyền TPHCM.