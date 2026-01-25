Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản ngày 25/1: Bức tranh phân hóa rõ nét khi người tăng mạnh, kẻ sụt sâu

Một số doanh nghiệp trong nhóm bất động sản vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 và cả năm 2025 như Tín Nghĩa IP, Sonadezi Giang Điền, Thaiholdings và Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều, phản ánh rõ sự phân hóa trong ngành.

Theo đó, Tín Nghĩa IP (TIP) báo lãi trước thuế quý IV/2025 đạt 120 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, doanh nghiệp đạt 268 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16% so với mức 231 tỷ đồng của năm 2024.

Còn Sonadezi Giang Điền (SZG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 64 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Nhờ kết quả tích cực từ những quý trước, lũy kế cả năm, doanh nghiệp vẫn đạt 294 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với mức 229 tỷ đồng của năm trước.

Trước đó, hai doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Sonadezi cũng công bố kết quả tích cực. Sonadezi Châu Đức (SZC) đạt lợi nhuận trước thuế 444 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 18% so với năm 2024. Riêng quý IV/2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 379 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 143 tỷ đồng, lần lượt tăng 65% và 55% so với cùng kỳ. Sonadezi Long Bình (SZB) ghi nhận lợi nhuận quý IV tăng 313%, trong khi cả năm đạt 249 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước.

Trong quý IV/2025, Thaiholdings (THD) ghi nhận lãi trước thuế 35 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ (15 tỷ đồng). Lũy kế cả năm, doanh nghiệp đạt 127 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 20% so với mức 106 tỷ đồng của năm 2024.

Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 3 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ (13 tỷ đồng). Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp vẫn đạt 99 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26% so với mức 79 tỷ đồng của năm 2024.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp mới công bố kết quả, bức tranh chung của ngành bất động sản tiếp tục thể hiện sự phân hóa rõ nét. Một số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng đột biến như Hodeco (HDC) với lợi nhuận quý IV tăng 653% và cả năm tăng 807%, hay Sonadezi Long Bình (SZB) với lợi nhuận quý IV tăng 313%.

Ngược lại, không ít doanh nghiệp chứng kiến lợi nhuận quý IV sụt giảm mạnh, điển hình như VEFAC (VEF) từ lãi 546 tỷ đồng cùng kỳ chuyển sang lỗ 25 tỷ đồng, D2D từ 113 tỷ đồng xuống còn 9 tỷ đồng, hay Idico Conac (ICN) giảm 86%.