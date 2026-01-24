TPHCM chính thức có Hiệp hội Quản lý Vận hành Chung cư

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà ở TPHCM (HCMO).

Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra một tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý vận hành chung cư, nhà ở và bất động sản, nhằm hỗ trợ công tác quản lý vận hành và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, bền vững cho cộng đồng cư dân đô thị.

Trước đó, ngày 25-12-2025, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TPHCM, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đã ký ban hành Quyết định số 1270/QĐ-SNV, công nhận Ban Vận động thành lập HCMO, gồm 6 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty CP Savista, làm Trưởng ban. Ông Nguyễn Duy Thành - Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Công ty quản lý Nhà Toàn Cầu (Global Home) và 4 thành viên khác làm phó ban.

Nhiều dự án chung cư tại TP HCM thường xảy ra tranh chấp giữa cư dân, ban quản trị (ảnh minh họa)

HCMO quy tụ sự tham gia của các cá nhân, doanh nghiệp, chủ đầu tư đang hoạt động tại TPHCM. Với tính chất là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, HCMO sẽ là nơi tập hợp, chia sẻ và lan tỏa kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực quản lý vận hành chung cư, nhà ở và bất động sản, đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng cư dân.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban vận động HCMO, TPHCM hiện có hơn 1.650 dự án nhà chung cư với hơn 2.800 lô chung cư đang hiện hữu trên địa bàn, hơn 90 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư tại TPHCM, chiếm phần lớn trong tổng số hơn 150 doanh nghiệp cả nước.

Việc thành lập Hiệp hội HCMO được xem là một nhu cầu thiết yếu, xuất phát từ các lý do thực tiễn. Trong đó có thực trạng nhiều tranh chấp giữa cư dân với Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành chung cư. Hiệp hội sẽ đóng vai trò là tổ chức trung gian hỗ trợ hòa giải, giúp giảm thiểu khiếu nại lên các cơ quan nhà nước; nâng cao tính chuyên nghiệp vì việc vận hành tòa nhà đòi hỏi chuyên môn cao (kỹ thuật, bảo trì, an ninh, vệ sinh...).

Hiệp hội giúp xây dựng các tiêu chuẩn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn để cung cấp dịch vụ an toàn và chuyên nghiệp hơn.

HCMO sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp phản ánh nguyện vọng, đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách pháp luật với nhà nước; đồng thời xây dựng văn hóa chung cư, góp phần tạo lập nếp sống văn minh, an toàn cho người sử dụng nhà chung cư tại đô thị loại đặc biệt như TPHCM.



