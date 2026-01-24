Chu kỳ sôi động của thị trường bán lẻ Việt Nam bắt đầu: Quy mô cán mốc cao nhất 5 năm, đạt 269 tỷ USD

Theo Báo cáo Thị trường Nội địa Việt Nam 2025 của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), kết quả này phản ánh rõ nét sự phục hồi của tiêu dùng nội địa và niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định động lực cốt lõi của đà tăng trưởng này đến từ những yếu tố mang tính cấu trúc, đặc biệt là nhân khẩu học và thu nhập hộ gia đình gia tăng. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần ngưỡng thu nhập trung bình cao, người tiêu dùng dành nhiều chi tiêu hơn cho bán lẻ, giáo dục, ẩm thực và các dịch vụ phong cách sống. Điều này tạo nên nguồn cầu bền vững cho thị trường, không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong trung và dài hạn.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội

Chu kỳ sôi động của thị trường bán lẻ với nhu cầu mạnh mẽ từ các thương hiệu quốc tế

Cũng theo ông Matthew Powell, giai đoạn hiện nay đánh dấu một chu kỳ rất sôi động của thị trường bán lẻ Việt Nam. Nhu cầu mở rộng đang đến từ nhiều nhóm thương hiệu khác nhau, bao gồm các thương hiệu quốc tế và trong nước. Thị trường cũng trở nên tinh vi hơn với sự phát triển song song của thương mại điện tử, bán lẻ truyền thống, trung tâm thương mại và các mô hình giao tận nhà.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng. Bán lẻ ngày càng vượt ra khỏi vai trò đơn thuần là nơi mua sắm, để trở thành không gian trải nghiệm, gặp gỡ và sinh hoạt thường nhật. Xu hướng này đặc biệt rõ nét khi nhóm khách hàng trẻ, bao gồm Gen Z và Millennials, hiện chiếm khoảng 60-70% lưu lượng khách tại các trung tâm thương mại đô thị. Nhờ đó, các trung tâm thương mại, tuyến phố bán lẻ và dự án phức hợp được hưởng lợi rõ rệt, đặc biệt khi bán lẻ được kết hợp với ẩm thực, giải trí và các hoạt động cộng đồng.

Công nghệ và nền tảng số tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Thương mại điện tử phát triển nhanh nhờ tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh và internet cao, giúp mở rộng khả năng tiếp cận và thuận tiện trong mua sắm. Tuy nhiên, kênh trực tuyến mang tính bổ trợ hơn là thay thế hoàn toàn bán lẻ vật lý. Nhiều thương hiệu đang áp dụng mô hình bán lẻ đa kênh, tận dụng nền tảng số để gia tăng hiệu quả và kết nối tốt hơn với hệ thống cửa hàng truyền thống.

Cuối cùng, bối cảnh kinh tế vĩ mô tích cực tiếp tục củng cố đà tăng trưởng. Dòng vốn FDI mạnh mẽ, cải thiện khung pháp lý và môi trường kinh doanh thuận lợi đang góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và củng cố niềm tin tiêu dùng – những yếu tố nền tảng thúc đẩy thị trường bán lẻ.

Trong thời gian tới, tăng trưởng bán lẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, dựa trên các động lực dài hạn thay vì các yếu tố ngắn hạn. Thị trường đang dần chuyển dịch sang các mô hình bán lẻ chất lượng cao hơn, chú trọng trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của người tiêu dùng đô thị.

Dương Dương