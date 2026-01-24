Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc lộ 6 lại 'vỡ' tiến độ mặt bằng

24-01-2026 - 19:10 PM | Bất động sản

Được UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chậm nhất đến 31/12/2025 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6 (QL6), nhưng đến nay chính quyền các địa phương vẫn chưa xong công tác GPMB.

Tại các phường có dự án đi qua như Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng hiện công trường vẫn thi công xôi đỗ, có đoạn dự án các nhà thầu chưa thể triển khai thi công mặc dù dự án đã khởi công nhiều năm nay với nguyên nhân chính là vướng mặt bằng.

Theo thống kê, trên địa bàn Yên Nghĩa có diện tích phải giải phóng mặt bằng khoảng 12,4ha, với 622 hộ gia đình, cá nhân có liên quan, đến thời điểm 31/12/2025 chủ đầu tư và các đơn vị thi công vẫn chưa nhận được mặt bằng sạch để triển khai thi công tổng thể. Trên địa bàn phường Dương Nội, tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là 0,28 ha với hơn 50 hộ dân có liên quan, nhưng đến nay (tháng 1/2026) địa phương vẫn chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Quốc lộ 6 lại 'vỡ' tiến độ mặt bằng- Ảnh 1.

Dự án mở rộng QL6 vẫn đang treo nhiều đoạn vì vướng mặt bằng.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa có văn bản yêu cầu, UBND các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa... hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp trong quý I/2026; hoàn thành toàn bộ công tác GPMB dự án (đất ở, đất khác) trên địa bàn trong quý II/2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 có chiều dài 21,7 km, bắt đầu từ nút giao Ba La (Hà Đông) - đến thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ). Dự án được khởi công tháng 12/2022 và có tiến độ hoàn thành năm 2027. Theo Quyết định đầu tư, từ mặt cắt đường hiện có rộng 6 đến 10 mét, dự án sẽ mở rộng tuyến đường lên đến 60 mét, tương đương 4 - 6 làn xe, tổng mức đầu tư là hơn 8.100 tỷ đồng. Với tiến độ GPMB được thành phố Hà Nội giao cho chính quyền các địa phương hoàn thành trong các năm 2023 - 2024, sau đó kéo dài đến 2025, nhưng đến nay – đã tháng 1/2026 các địa phương vẫn chưa hoàn thành.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

