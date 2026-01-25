Cần 11.000 lô đất tái định cư cho các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất

Mới đây, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan để cho ý kiến đối với đề xuất thực hiện một số khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, tổng nhu cầu tái định cư cho các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất khoảng 11.000 lô.

Trong đó, nhóm các dự án đang triển khai hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đang triển khai các thủ tục đầu tư, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 có nhu cầu khoảng 5.130 lô, nhóm dự án dự kiến đăng ký và triển khai sau năm 2030 khoảng 5.887 lô.

Hiện tại, trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã và đang đầu tư xây dựng khoảng 32 khu dân cư, tái định cư, với tổng diện tích khoảng 140ha, bố trí 4.377 lô đất tái định cư...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động triển khai công tác tái định cư cho các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, cấp thiết trên địa bàn tỉnh.

Từ nay đến năm 2030, nhu cầu đầu tư các dự án rất lớn, kéo theo nhu cầu về tái định cư ngày càng tăng. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá toàn diện quá trình thực hiện các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Dung Quất, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và ý kiến của các sở, ngành, địa phương về việc chuẩn bị trước các khu tái định cư phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các địa phương có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá lại công tác tái định cư từ trước đến nay, trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể phương án thực hiện tái định cư đối với các dự án trên địa bàn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, trong đó phải làm rõ thực trạng, sự cần thiết và giải pháp triển khai, ưu tiên cho các dự án trọng điểm.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí nguồn lực đáp ứng yêu cầu quy hoạch và nhu cầu tái định cư. Tiếp tục rà soát quy hoạch tỉnh, phối hợp với các sở, ngành, địa phương cập nhật, bổ sung quy hoạch các dự án, khu vực cần thiết, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thanh Phong