Sau khi vượt Đại Dũng, Hòa Phát, Đèo Cả…tại tuyến metro hơn 55.000 tỷ đồng, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục được giao nghiên cứu tuyến metro 33.000 tỷ

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành liên quan và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), liên quan đến đề xuất đầu tư Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro số 2) đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm.

Theo văn bản, UBND TP.HCM chấp thuận giao THACO tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với đoạn tuyến này trong thời hạn 4 tháng, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu. Đây được xem là bước đi đầu tiên nhằm đánh giá toàn diện tính khả thi về kỹ thuật, tài chính và phương án đầu tư của dự án.

Tuy nhiên, UBND Thành phố nhấn mạnh, việc giao nghiên cứu chỉ mang tính chất cho phép khảo sát, đề xuất phương án, không đồng nghĩa với việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hay cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu để triển khai dự án theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc quá thời hạn được giao mà không hoàn thành, hoặc Thành phố quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn, hình thức đầu tư khác do yêu cầu cấp bách, thì THACO phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện và không được yêu cầu Thành phố hoàn trả.

Cùng với đó, THACO có trách nhiệm bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM để phục vụ công tác quản lý nhà nước, tham khảo và khai thác dữ liệu theo quy định.

Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND Thành phố đề nghị THACO chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, bảo đảm chất lượng hồ sơ, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông đô thị.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ THACO trong quá trình nghiên cứu, nhằm bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như tính khả thi và hiệu quả của phương án đề xuất.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các sở, ngành liên quan tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư dự án.

Theo đề xuất của THACO, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng gần 5,6 km, gồm 6 ga ngầm, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Hướng tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Nguồn: MAUR

Trước đó, ngày 15/1, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương. Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC, đảm nhận toàn bộ quá trình từ thiết kế, mua sắm thiết bị đến thi công xây dựng và lắp đặt công trình.

Đáng chú ý, trước khi THACO được lựa chọn, nhiều doanh nghiệp lớn đã bày tỏ mong muốn tham gia dự án. Cụ thể, Tập đoàn Đèo Cả đại diện liên danh Đèo Cả – Fecon – PowerChina – Sucgi từng kiến nghị UBND TP.HCM áp dụng các cơ chế của Nghị quyết 188 của Quốc hội về phát triển đường sắt đô thị để chỉ định thầu liên danh này thực hiện dự án. Bên cạnh đó, liên danh Tập đoàn Đại Dũng – Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) – Tập đoàn Hòa Phát cũng đề xuất tham gia đầu tư và xây dựng tuyến metro số 2.

Theo quy hoạch tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro số 2 có điểm đầu kết nối tại ga Bến Thành (tuyến số 1) và điểm cuối tại depot Tham Lương. Tuyến sẽ lần lượt giao cắt với tuyến số 3 tại ga Tao Đàn, tuyến số 5 tại ga Bảy Hiền và tuyến số 6 tại ga Bà Quẹo, đóng vai trò trục kết nối quan trọng trong hệ thống giao thông đô thị.

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm có tổng chiều dài 11,3 km, trong đó khoảng 9,3 km đi ngầm và gần 2 km đi trên cao. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hơn 55.000 tỷ đồng, với thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến quý IV/2030.



