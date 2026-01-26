Đề xuất thêm xây dựng sân bay quốc tế 23.000 tỷ đồng cách Hà Nội 80km

UBND tỉnh Ninh Bình vừa gửi tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, đề xuất nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.000 tỷ đồng.

Theo nghiên cứu sơ bộ, địa phương đã rà soát 5 vị trí tiềm năng và lựa chọn khu vực nằm trên địa bàn phường Liêm Tuyền cùng các xã Bình Lục, Bình Mỹ (thuộc tỉnh Hà Nam cũ). Vị trí này được đánh giá có lợi thế kết nối khi cách trung tâm Phủ Lý khoảng 7km, cách phường Nam Định khoảng 21km, cách trung tâm tỉnh Ninh Bình khoảng 30km và đặc biệt chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 80km. Khoảng cách này đủ gần để chia sẻ lưu lượng, nhưng vẫn đảm bảo hình thành một cực tăng trưởng hàng không mới cho khu vực phía Nam Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Không chỉ thuận lợi về giao thông, khu vực đề xuất còn nằm gần các điểm đến du lịch trọng điểm của miền Bắc như chùa Tam Chúc, quần thể Tràng An - Bái Đính, tạo dư địa lớn để phát triển du lịch, dịch vụ, logistics và đô thị vệ tinh.

Theo đề xuất, sân bay được quy hoạch trên diện tích hơn 664 ha, đạt tiêu chuẩn ICAO cấp 4E, có thể khai thác các loại tàu bay thân rộng hiện đại, đồng thời kết hợp chức năng sân bay quân sự cấp I.

Dự án dự kiến xây dựng hai đường cất, hạ cánh dài 3.800m và 3.200m. Công suất khai thác được định hướng đạt khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 10 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 23.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Ninh Bình đề xuất triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó vốn Nhà nước tham gia khoảng 45,25%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn ước khoảng 27 năm.

Nếu được chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, dự án có thể khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác từ năm 2029.