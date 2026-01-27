Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Số phận đối lập của những siêu dự án treo suốt 2 thập kỷ ở TP.HCM: Nơi được Vinhomes, Masterise "đánh thức", chỗ được SunGroup, Gamuda Land "nhòm ngó"

27-01-2026 - 07:31 AM | Bất động sản

Gần một phần ba thế kỷ “nằm im”, không ít khu đô thị treo tại TP.HCM đang được trao thêm một cơ hội. Song liệu các dự án này có đủ lực để bứt phá trước “thời điểm vàng”, hay tiếp tục lỡ nhịp như suốt hàng chục năm qua?

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 1.

Cuối thập niên 1990 – đầu 2000, TP.HCM từng vẽ “giấc mơ” đại đô thị với loạt dự án vệ tinh, sinh thái ven sông ở phía Đông – Tây – Bắc. Hàng chục ngàn hecta đất được quy hoạch, gắn với những cái tên như Sài Gòn Bình An, Bình Quới – Thanh Đa, Tây Bắc Củ Chi… nhằm giãn dân nội đô, tái cấu trúc không gian đô thị và đón làn sóng đầu tư nước ngoài.

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau hơn hai thập niên, nhiều “giấc mơ” vẫn nằm trên giấy. Không ít khu vực rơi vào cảnh quy hoạch treo 20–30 năm, người dân bị hạn chế xây sửa, tài sản “đóng băng”, còn hạ tầng và dịch vụ đô thị ngày càng tụt hậu.

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 3.

Đáng chú ý, vài năm gần đây, cùng với việc TP.HCM thúc đẩy cải cách thủ tục, tháo gỡ pháp lý và sự xuất hiện của những nhà phát triển đủ tiềm lực, các khu quy hoạch treo bắt đầu chia thành hai số phận rõ rệt: có nơi “thức giấc” rất nhanh, có nơi vẫn loay hoay ở vạch xuất phát.

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 4.

Điển hình cho cú lột xác hiếm hoi là The Global City, đại đô thị quy mô gần 120 ha tại phường Bình Trưng (TP.HCM). Chỉ sau khoảng 3 năm triển khai, dự án đã hiện hữu với quảng trường trung tâm, kênh đào, trục thương mại – giải trí và hệ tiện ích đồng bộ, thay đổi hoàn toàn bộ mặt khu Đông TP.HCM. (Ảnh: Trần Út)

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 5.

Ít ai biết, trước đó khu đất này từng mang tên Sài Gòn Bình An – dự án được phê duyệt từ đầu những năm 2000 nhưng “treo” gần 20 năm vì vướng mắc pháp lý và nhiều lần điều chỉnh quy hoạch. Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi dự án được chuyển giao cho Masterise Homes vào tháng 8/2021 và được tái định vị toàn diện.(Ảnh: Trần Út)

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 6.

Ở một thái cực khác là Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya tại xã Xuân Thới Sơn, quy mô 880 ha, tổng vốn đầu tư công bố 3,5 tỷ USD. Dự án từng được xem là siêu dự án lớn bậc nhất TP.HCM khi trao cho Berjaya (Malaysia) từ năm 2008, song gần hai thập niên sau đó gần như “án binh bất động”.

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 7.

Chỉ đến khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại doanh nghiệp dự án, nắm giữ hơn 97% vốn điều lệ (tính đến ngày 30/9/2025), dự án này mới được kích hoạt trở lại, mở ra khả năng triển khai trên thực địa.

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 8.

Hiện phần lớn quỹ đất dự án là đất nông nghiệp, có hai mặt giáp kênh rạch tự nhiên (kênh An Hạ và kênh Xáng), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cảnh quan, thoát nước và phát triển các khu công viên, hồ nước trong đô thị.

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 9.

Trái ngược với hai hoàn cảnh trên, Bình Quới – Thanh Đa là điển hình của quy hoạch treo kéo dài nhất TP.HCM. Bán đảo ven sông Sài Gòn rộng hơn 400 ha này được định hướng từ thập niên 1990 là khu đô thị sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp, đóng vai trò “lá phổi xanh” cho khu trung tâm.

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 10.

Tuy nhiên, sau hơn 30 năm, quy hoạch vẫn dang dở. Người dân sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp nhưng không được cải tạo, hạ tầng chắp vá chưa phản ánh đúng tiềm năng vốn có.

Những khu đô thị treo hơn 20 năm ở TP.HCM: Nơi lột xác khi về tay ông lớn, nơi vẫn là thôn quê - Ảnh 11.

Gần đây, thông tin Sun Group và Gamuda Land quan tâm nghiên cứu khiến khu vực bắt đầu “nóng” trở lại. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ mới dừng ở mức nghiên cứu – đề xuất, chưa có mốc triển khai cụ thể.

 6 tuyến Metro tăng tốc, địa ốc TPHCM đổi nhịp, giá bất động sản có nơi tăng gấp đôi

Bài và ảnh: Huy Nguyễn - Quỳnh Hương - Ni Na

