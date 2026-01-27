Số phận đối lập của những siêu dự án treo suốt 2 thập kỷ ở TP.HCM: Nơi được Vinhomes, Masterise "đánh thức", chỗ được SunGroup, Gamuda Land "nhòm ngó"
Gần một phần ba thế kỷ “nằm im”, không ít khu đô thị treo tại TP.HCM đang được trao thêm một cơ hội. Song liệu các dự án này có đủ lực để bứt phá trước “thời điểm vàng”, hay tiếp tục lỡ nhịp như suốt hàng chục năm qua?
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/so-phan-doi-lap-cua-nhung-sieu-du-an-treo-suot-2-thap-ky-o-tphcm-noi-duoc-vinhomes-masterise-danh-thuc-cho-duoc-sungroup-gamuda-land-nhom-ngo-205260126162156085.htm
Từ Khóa:
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Cảnh Người dân sống cạnh 2 con rạch nước đen chờ “đổi đời” từ dự án 17.000 tỷ đồng tại TPHCM
- Kỳ tích thông xe tuyến đường mỗi mét tốn 3,5 tỷ: 30 năm chờ đợi và 30 ngày thần tốc giải cứu nút thắt thủ đô
- Dự án cải tạo kênh 9.000 tỷ, dài nhất TP.HCM: Đoạn đã “khoác áo mới”, đoạn vẫn ngổn ngang bùn đất
- Khởi công cầu Long Hưng 11.500 tỷ đồng: Dự án bất động sản nào hưởng lợi trực tiếp từ trục TP.HCM - Đồng Nai?
- Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030