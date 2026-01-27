Ít ai biết, trước đó khu đất này từng mang tên Sài Gòn Bình An – dự án được phê duyệt từ đầu những năm 2000 nhưng “treo” gần 20 năm vì vướng mắc pháp lý và nhiều lần điều chỉnh quy hoạch. Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi dự án được chuyển giao cho Masterise Homes vào tháng 8/2021 và được tái định vị toàn diện.(Ảnh: Trần Út)