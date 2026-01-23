Nếu như trước đây, các chủ đầu tư chỉ xây khu đô thị còn nhà nước làm cầu đường thì nay Vinhomes đang dần trở thành nhà phát triển hạ tầng khi bỏ hàng tỷ USD làm đường sắt để nuôi đô thị. Với Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng (chưa gồm chi phí GPMB) đã được động thổ. Tuyến dài hơn 54 km, thiết kế tốc độ tối đa 350 km/h, giai đoạn một có 2 ga (Bến Thành – Cần Giờ).