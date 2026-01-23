Công trình biểu tượng thế giới, hạ tầng hàng tỷ USD và những kỷ lục chưa từng có khi Vinhomes làm siêu đô thị
Vinhomes đang đẩy mô hình “siêu đô thị” lên một nấc tháng mới với quy mô hàng nghìn ha được hình thành từ lấn biển hoặc bao trùm lên các khu dân cư hiện hữu. Điểm chung của các dự án là việc tạo ra các công trình biểu tượng và kết nối mạnh bằng đường sắt đô thị.
Vinhomes đang làm các siêu đô thị tổng vốn hàng tỷ USD như Vinhomes Green Paradise (hay còn gọi là Vinhomes Cần Giờ), Vinhomes Hạ Long Xanh và Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là những dự án lớn chưa từng có và cũng mang những đặc điểm rất mới.
Khu đô thị với quy mô… thành phố
Nếu như trước đây, các khu đô thị thường dưới vài trăm ha, là một khu đất liền mạch có sẵn thì nay các siêu đô thị có quỹ đất lên đến hàng nghìn ha, hình thành từ lấn biển hoặc bao trùm các khu dân cư hiện hữu. Ở Cần Giờ, dự án đô thị du lịch lấn biển có diện tích 2.870 ha, với phần lấn biển hơn 1.357 ha.
Với Vinhomes Hạ Long Xanh, dự án có tổng quy mô hơn 4.100 ha bao gồm cả đất liền, mặt nước và lấn biển.
Còn với Khu đô thị thể thao Olympic, quy mô đất lập quy hoạch gần 9.200 ha, trong đó bao trùm hàng loạt khu dân cư hiện hữu.
Sức mạnh của những công trình biểu tượng
Ở
Cần Giờ, Vinhomes đặt tham vọng tạo ra những công trình biểu tượng tầm cỡ như tòa tháp 108 tầng và “biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon” lớn nhất thế giới. Khi dự án mang cấu trúc đô thị du lịch, biểu tượng không chỉ để đẹp hay lập kỷ lục, mà là công cụ tạo dòng khách, kích hoạt dịch vụ, kéo theo việc làm và nhịp sống quanh năm.
Với Khu đô thị thể thao Olympic, tâm điểm là sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ, triển khai trên diện tích 73,3 ha, định hướng đạt chuẩn FIFA và có cấu phần mái che đóng/mở tự động. Thay vì chỉ dựa vào công viên hay quảng trường, dự án đặt “điểm neo” vào một cụm công trình sự kiện quy mô lớn, hướng tới tạo động cơ dịch vụ – giải trí để giữ cư dân và hút dòng người đến.
Từ nhà phát triển bất động sản đến nhà phát triển hạ tầng
Nếu như trước đây, các chủ đầu tư chỉ xây khu đô thị còn nhà nước làm cầu đường thì nay Vinhomes đang dần trở thành nhà phát triển hạ tầng khi bỏ hàng tỷ USD làm đường sắt để nuôi đô thị. Với Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng (chưa gồm chi phí GPMB) đã được động thổ. Tuyến dài hơn 54 km, thiết kế tốc độ tối đa 350 km/h, giai đoạn một có 2 ga (Bến Thành – Cần Giờ).
Dự kiến tuyến đường sắt sẽ vận hành trong năm 2028 và đóng vai trò quan trọng trong việc lấp đầy khu đô thị. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn xuống còn 13 phút, Cần Giờ có cơ hội chuyển từ một dự án xa trung tâm thành điểm đến thường xuyên, giúp thị trường nhà ở – thương mại – lưu trú của hệ sinh thái Vingroup có điều kiện vận hành sớm hơn.
Với trục Hà Nội – Quảng Ninh,
VinSpeed đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao dài khoảng 120 km, tổng mức đầu tư khoảng 139.000 tỷ đồng, hướng tới vận hành thương mại từ quý I/2028.
Khi đường sắt rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Hạ Long Xanh đến Hà Nội trong khoảng 30 phút, siêu dự án hơn 4.100 ha sẽ có thể mở rộng tệp khách du lịch – nghỉ dưỡng, tăng tần suất đi lại, và nâng sức tiêu thụ dịch vụ.
Còn với Khu đô thị thể thao Olympic, dự án được đặt trong kỳ vọng hưởng lợi từ các đầu mối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và mạng lưới kết nối vào nội đô ở khu vực phía Nam Hà Nội.
Cần Giờ, Hạ Long Xanh và Khu đô thị thể thao Olympic đang cho thấy một chân dung mới của Vinhomes: Chủ động tạo ra hạ tầng để dẫn dắt thị trường thay vì chờ đợi. Sự kết hợp giữa quy mô chưa từng có, công trình biểu tượng tầm quốc tế và mạng lưới đường sắt chính là 'kiềng ba chân' giúp Vinhomes biến những vùng đất hoang sơ thành các cực tăng trưởng kinh tế mới.
Quốc Hoàng - Việt Hùng
Theo
