Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Dự án nóng nhất lúc này
Dự án nóng nhất lúc này
xem chi tiết

Công trình biểu tượng thế giới, hạ tầng hàng tỷ USD và những kỷ lục chưa từng có khi Vinhomes làm siêu đô thị

23-01-2026 - 07:10 AM | Bất động sản

Vinhomes đang đẩy mô hình “siêu đô thị” lên một nấc tháng mới với quy mô hàng nghìn ha được hình thành từ lấn biển hoặc bao trùm lên các khu dân cư hiện hữu. Điểm chung của các dự án là việc tạo ra các công trình biểu tượng và kết nối mạnh bằng đường sắt đô thị.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 1.

Vinhomes đang làm các siêu đô thị tổng vốn hàng tỷ USD như Vinhomes Green Paradise (hay còn gọi là Vinhomes Cần Giờ), Vinhomes Hạ Long Xanh và Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là những dự án lớn chưa từng có và cũng mang những đặc điểm rất mới.

Khu đô thị với quy mô… thành phố

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 2.

Nếu như trước đây, các khu đô thị thường dưới vài trăm ha, là một khu đất liền mạch có sẵn thì nay các siêu đô thị có quỹ đất lên đến hàng nghìn ha, hình thành từ lấn biển hoặc bao trùm các khu dân cư hiện hữu. Ở Cần Giờ, dự án đô thị du lịch lấn biển có diện tích 2.870 ha, với phần lấn biển hơn 1.357 ha.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 3.

Với Vinhomes Hạ Long Xanh, dự án có tổng quy mô hơn 4.100 ha bao gồm cả đất liền, mặt nước và lấn biển.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 4.

Còn với Khu đô thị thể thao Olympic, quy mô đất lập quy hoạch gần 9.200 ha, trong đó bao trùm hàng loạt khu dân cư hiện hữu.

Sức mạnh của những công trình biểu tượng

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 5.

Cần Giờ, Vinhomes đặt tham vọng tạo ra những công trình biểu tượng tầm cỡ như tòa tháp 108 tầng và “biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon” lớn nhất thế giới. Khi dự án mang cấu trúc đô thị du lịch, biểu tượng không chỉ để đẹp hay lập kỷ lục, mà là công cụ tạo dòng khách, kích hoạt dịch vụ, kéo theo việc làm và nhịp sống quanh năm.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 6.

Với Khu đô thị thể thao Olympic, tâm điểm là sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ, triển khai trên diện tích 73,3 ha, định hướng đạt chuẩn FIFA và có cấu phần mái che đóng/mở tự động. Thay vì chỉ dựa vào công viên hay quảng trường, dự án đặt “điểm neo” vào một cụm công trình sự kiện quy mô lớn, hướng tới tạo động cơ dịch vụ – giải trí để giữ cư dân và hút dòng người đến.

Từ nhà phát triển bất động sản đến nhà phát triển hạ tầng

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 7.

Nếu như trước đây, các chủ đầu tư chỉ xây khu đô thị còn nhà nước làm cầu đường thì nay Vinhomes đang dần trở thành nhà phát triển hạ tầng khi bỏ hàng tỷ USD làm đường sắt để nuôi đô thị. Với Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng (chưa gồm chi phí GPMB) đã được động thổ. Tuyến dài hơn 54 km, thiết kế tốc độ tối đa 350 km/h, giai đoạn một có 2 ga (Bến Thành – Cần Giờ).

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 8.

Dự kiến tuyến đường sắt sẽ vận hành trong năm 2028 và đóng vai trò quan trọng trong việc lấp đầy khu đô thị. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn xuống còn 13 phút, Cần Giờ có cơ hội chuyển từ một dự án xa trung tâm thành điểm đến thường xuyên, giúp thị trường nhà ở – thương mại – lưu trú của hệ sinh thái Vingroup có điều kiện vận hành sớm hơn.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 9.

Với trục Hà Nội – Quảng Ninh, VinSpeed đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao dài khoảng 120 km, tổng mức đầu tư khoảng 139.000 tỷ đồng, hướng tới vận hành thương mại từ quý I/2028.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 10.

Khi đường sắt rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Hạ Long Xanh đến Hà Nội trong khoảng 30 phút, siêu dự án hơn 4.100 ha sẽ có thể mở rộng tệp khách du lịch – nghỉ dưỡng, tăng tần suất đi lại, và nâng sức tiêu thụ dịch vụ.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 11.

Còn với Khu đô thị thể thao Olympic, dự án được đặt trong kỳ vọng hưởng lợi từ các đầu mối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và mạng lưới kết nối vào nội đô ở khu vực phía Nam Hà Nội.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 12.

Công trình biểu tượng tầm thế giới, tự làm hạ tầng hàng tỷ USD và những điểm chưa từng có trong những siêu đô thị của Vinhomes - Ảnh 13.

Cần Giờ, Hạ Long Xanh và Khu đô thị thể thao Olympic đang cho thấy một chân dung mới của Vinhomes: Chủ động tạo ra hạ tầng để dẫn dắt thị trường thay vì chờ đợi. Sự kết hợp giữa quy mô chưa từng có, công trình biểu tượng tầm quốc tế và mạng lưới đường sắt chính là 'kiềng ba chân' giúp Vinhomes biến những vùng đất hoang sơ thành các cực tăng trưởng kinh tế mới.

 7 dự án "khủng" của Vingroup với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng

Quốc Hoàng - Việt Hùng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Dự án nóng nhất lúc này

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ là ông lớn bất động sản, tập đoàn này còn đứng sau những màn pháo hoa lớn nhất, đẹp nhất và nhiều kỷ lục nhất Việt Nam

Không chỉ là ông lớn bất động sản, tập đoàn này còn đứng sau những màn pháo hoa lớn nhất, đẹp nhất và nhiều kỷ lục nhất Việt Nam Nổi bật

Từng là tay buôn địa ốc chưa một lần thất bại, bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu khối tài sản và quỹ đất đáng nể

Từng là tay buôn địa ốc chưa một lần thất bại, bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu khối tài sản và quỹ đất đáng nể Nổi bật

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về khu phức hợp 35 tầng bên sông Hàn

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về khu phức hợp 35 tầng bên sông Hàn

20:46 , 22/01/2026
Quảng Trị: Đặt nền móng trung tâm logistics từ hai dự án trọng điểm

Quảng Trị: Đặt nền móng trung tâm logistics từ hai dự án trọng điểm

20:45 , 22/01/2026
Con rể ông Trump nêu kế hoạch phát triển Gaza theo mô hình đô thị cao tầng

Con rể ông Trump nêu kế hoạch phát triển Gaza theo mô hình đô thị cao tầng

20:40 , 22/01/2026
Phong thủy sư nói: 4 vị trí trong nhà càng sạch càng tụ khí lành, sinh tài vượng

Phong thủy sư nói: 4 vị trí trong nhà càng sạch càng tụ khí lành, sinh tài vượng

20:34 , 22/01/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên