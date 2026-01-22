Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về khu phức hợp 35 tầng bên sông Hàn

UBND phường Hải Châu, TP Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án "Khu phức hợp căn hộ du lịch, văn phòng đa năng kết hợp thương mại, dịch vụ" do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point làm chủ đầu tư.



Theo hồ sơ, dự án được đề xuất tại các lô đất A1-12, A1-13 và A1-14 đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 8.845,3 m². Khu đất có vị trí tiếp giáp đường Như Nguyệt (phía Đông), đường Xuân Diệu (phía Tây), đường giao thông hiện hữu (phía Nam) và đường nội bộ (phía Bắc).



Dự án có chức năng sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ, gồm khu căn hộ du lịch, văn phòng đa năng kết hợp các hoạt động thương mại – dịch vụ.

Đường Như Nguyệt nằm bên sông Hàn thuộc phường Hải Châu

Theo phương án quy hoạch, diện tích đất xây dựng công trình khoảng 5.749,4 m², phần còn lại là đất giao thông, sân bãi nội bộ và khớp nối hạ tầng với khu vực xung quanh. Dự án không làm phát sinh dân số thường trú.

Các chỉ tiêu chính được đề xuất gồm mật độ xây dựng 65%, hệ số sử dụng đất tối đa 12,8 lần, tầng cao tối đa 35 tầng nổi, 2 tầng hầm, với chiều cao công trình tối đa khoảng 137 m. Khoảng lùi công trình tối thiểu 6 m so với các tuyến đường và ranh giới khu đất.

Bên cạnh quy hoạch kiến trúc, đồ án còn bao gồm các nội dung về hạ tầng kỹ thuật, như giao thông, cấp – thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy và quản lý chất thải.

Việc lấy ý kiến được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân trong quá trình lập quy hoạch. Đối tượng lấy ý kiến gồm cộng đồng dân cư tại các tổ dân phố 50, 57 và 58, phường Hải Châu.

UBND phường Hải Châu đề nghị chủ đầu tư phối hợp với cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận khu dân cư và tổ trưởng các tổ dân phố liên quan để tổ chức lấy ý kiến; đồng thời công khai hồ sơ quy hoạch trên trang thông tin điện tử của phường và niêm yết tại trụ sở UBND phường.

Thời gian lấy ý kiến từ 20 đến 30 ngày kể từ khi công khai thông tin, thông qua hình thức phiếu lấy ý kiến và trưng bày công khai tại khu dân cư. Sau khi kết thúc, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.