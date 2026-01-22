Không chỉ là ông lớn bất động sản, tập đoàn này còn đứng sau những màn pháo hoa lớn nhất, đẹp nhất và nhiều kỷ lục nhất Việt Nam

Tập đoàn Sun Group từ lâu không chỉ được biết đến là nhà phát triển bất động sản và du lịch hàng đầu Việt Nam, mà còn nổi bật trong vai trò kiến tạo các sự kiện pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch và văn hóa giải trí quốc gia. Từ Hà Nội, Phú Quốc đến Cát Bà, Sun Group đã nhiều lần làm nên những màn trình diễn pháo hoa hấp dẫn với quy mô và kỹ thuật ấn tượng.

Đáng chú ý nhất, Sun Group tài trợ toàn bộ chi phí và tổ chức kỹ thuật cho chương trình pháo hoa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình kéo dài 30 phút với gần 10.000 đơn vị pháo hoa các loại, trong đó có 4.600 quả tầm cao, 950 giàn phun hoa và 4.400 ống pháo hỏa thuật, được đánh giá là quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Thủ đô về một màn pháo hoa nghệ thuật độc lập do một đơn vị tư nhân tài trợ và triển khai.

Tại Đà Nẵng, Sun Group là một trong những nhân tố quan trọng làm nên diện mạo rực rỡ của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) – sự kiện pháo hoa mang tầm quốc tế, kéo dài vào mùa hè bên bờ sông Hàn.

Trong hơn nửa thập kỷ gần đây, sự đồng hành của Sun Group đã góp phần đưa DIFF vượt khỏi khuôn khổ một cuộc thi, trở thành biểu tượng mùa hè của Đà Nẵng. Với vai trò phối hợp cùng UBND thành phố và các đối tác quốc tế, Sun Group không chỉ tham gia tài trợ và tổ chức DIFF, mà còn thúc đẩy mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nghệ thuật và làm giàu trải nghiệm cho khán giả.

Mỗi mùa lễ hội quy tụ nhiều đội pháo hoa đến từ Phần Lan, Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, Canada, Trung Quốc và Việt Nam. Mỗi đêm thi mang một chủ đề riêng, từ “Bản sắc văn hóa” đến “Công nghệ dẫn lối”, và culminate ở đêm chung kết với chủ đề “Ôm lấy kỷ nguyên mới”.

Một điểm khác biệt đáng chú ý của DIFF trong những năm gần đây là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Trải nghiệm số Sky AR quy mô lớn nhất Việt Nam được tích hợp vào DIFF 2025 thông qua ứng dụng Sun Paradise Land, cho phép các biểu tượng văn hóa như tháp Chăm, Cá Ông xuất hiện ngay trên bầu trời bằng công nghệ thực tế tăng cường.

Tác động kinh tế, du lịch của DIFF cũng ngày càng rõ nét. Năm 2025, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ dịp DIFF (45 ngày từ 31/6 - 12/7) ước đạt hơn 1,88 triệu lượt (tăng 26% so với kỳ Lễ hội pháo hoa năm 2024, riêng trong 6 ngày diễn ra sự kiện Lễ hội ước đạt 504.000 lượt).

Đặc biệt là vào đêm chung kết sự kiện, công suất phòng chung toàn thành phố đều đạt mức cao nhất trong 3 năm liên tiếp từ mùa DIFF 2023 (95-97%).

Tại các điểm đến nổi bật trong khu vực, lượng khách cũng tăng mạnh. Sun World Bà Nà Hills đạt gần 800.000 lượt (tăng 8% so với cùng kỳ), Hội An đạt 450.000 lượt, Công viên suối khoáng nóng Thần Tài đạt 200.000 lượt, tăng 65%, Bảo Tàng Đà Nẵng đạt 42.000 lượt, và Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn đạt 225.000 lượt.

Không dừng lại ở các lễ hội mùa vụ, tại Phú Quốc, Sun Group tiếp tục mở rộng biên độ khi biến pháo hoa thành một phần của đời sống giải trí thường nhật. Khu tổ hợp Sunset Town do tập đoàn đầu tư trở thành một trong số rất ít điểm đến trên thế giới trình diễn pháo hoa hằng đêm trên biển, ngay sau chương trình nghệ thuật “Kiss of the Sea”.

Mỗi đêm, khoảng hơn 100 hiệu ứng pháo hoa cùng với nước, laser và âm nhạc cung cấp trải nghiệm ánh sáng đa giác quan cho du khách. Quy mô hỏa lực sử dụng mỗi buổi tương đương với màn bắn pháo hoa dịp Tết tại nhiều điểm trung tâm.

Một trong những cột mốc nổi bật nhất trong hành trình tổ chức pháo hoa của Sun Group là sự kiện “Symphony of the Green Island” tại Vịnh trung tâm Cát Bà (Hải Phòng). Sự kiện này không chỉ là màn pháo hoa nghệ thuật giữa biển mà còn ghi dấu ấn khi được hai kỷ lục Guinness World Records công nhận: “Largest Jetski Formation Launching Firework” – hình thành đội jetski lớn nhất thực hiện phóng pháo hoa và “Most Backflips on a Flyboard in One Minute” – số lần nhào lộn bằng flyboard nhiều nhất trong một phút.

Đây là lần đầu tiên một show pháo hoa kết hợp trình diễn thể thao mạo hiểm và nghệ thuật được trao cùng lúc hai kỷ lục quốc tế, mở ra chuẩn mực mới cho các chương trình giải trí đa dạng tại Việt Nam.

Ngoài các sự kiện lớn quốc gia, Sun Group còn phối hợp với nhiều địa phương tổ chức những màn pháo hoa tầm cao để mừng Quốc khánh 2/9 tại Ninh Bình hay tài trợ chuỗi trình diễn hưởng ứng lễ hội tại Hà Nam suốt mùa hè.



