Hai dự án trọng điểm vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng tại Hưng Yên nhận chỉ đạo nóng

Theo báo cáo của chủ đầu tư và các địa phương, dự án tuyến đường kết nối di sản - du lịch - phát triển kinh tế dọc sông Hồng đã đạt tiến độ giải phóng mặt bằng khá tích cực. Đến nay, diện tích đã giải phóng đạt khoảng 175,34 ha trên tổng số 272,37 ha, tương đương gần 39,93 km trong tổng chiều dài 55,68 km, đạt tỷ lệ hơn 71%.

Công tác di dời mồ mả cũng đạt kết quả cao với 1.011 trên 1.112 ngôi mộ đã được di chuyển, tương ứng khoảng 90%. Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung triển khai các hạng mục đào nền, đắp cát, đắp đất K90…, tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt gần 400 tỷ đồng, tạo nền tảng để đẩy nhanh tiến độ thi công trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, với quy mô thu hồi đất lên tới 558 ha cũng đang được triển khai đồng loạt các bước giải phóng mặt bằng. Các đơn vị chức năng đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản và cây trồng cho gần 350 ha; niêm yết công khai phương án đối với gần 3.000 hộ dân.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ đạt trên 213,2 tỷ đồng, đồng thời đã di chuyển hơn 2.500 ngôi mộ, phản ánh khối lượng công việc rất lớn và phức tạp.

Tại buổi kiểm tra, các địa phương và chủ đầu tư đã thẳng thắn báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đặc biệt liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho thi công.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu. Ông nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích lâu dài của các dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội và không gian đô thị của địa phương.

Tuyến đường kết nối di sản - du lịch - phát triển kinh tế dọc sông Hồng (Ảnh: Hạ Vũ).

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động, linh hoạt trong bố trí nguồn vốn, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, đồng thời huy động tối đa nhân lực, máy móc để tăng tốc thi công tại những khu vực đã đủ điều kiện. Các khó khăn phát sinh cần được tổng hợp kịp thời, đề xuất giải pháp cụ thể để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý, tránh để ách tắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng là dự án giao thông cấp vùng có quy mô lớn, với tổng chiều dài khoảng 55,68km, đi qua địa bàn 13 xã của tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu tuyến tại Km0+000, giáp ranh Hà Nội trên tuyến đê tả sông Hồng thuộc xã Phụng Công; điểm cuối tại Km55+680, giao với đê tả sông Hồng trên địa bàn xã Tân Hưng.

Trên toàn tuyến dự kiến xây dựng hệ thống cầu vượt qua các kênh thủy lợi trọng điểm như khu vực trạm bơm Liên Nghĩa, trạm bơm Nghi Xuyên và cầu Nghi Xuyên, bảo đảm đồng bộ với quy mô khai thác qua sông, kênh. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng không chỉ tạo trục kết nối giao thông chiến lược dọc sông Hồng mà còn mở dư địa phát triển không gian đô thị, du lịch và kinh tế vùng.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu cũng đang được triển khai với quy mô đặc biệt lớn, diện tích quy hoạch hơn 888,5 ha, trải dài trên địa bàn ba xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh, trong đó riêng xã Châu Ninh chiếm hơn 673 ha.

Theo quy hoạch tổng thể, dự án được tổ chức thành bốn tiểu khu chức năng gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp, khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái, khu đô thị thương mại - dịch vụ và khu công viên cây xanh chuyên đề, hướng tới hình thành một tổ hợp đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng quy mô lớn ven sông. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,5 tỷ USD. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến triển khai từ quý II/2025 và hoàn thành vào quý II/2029.



