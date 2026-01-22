Thêm 2 dự án được giao đất xây dựng nhà ở tại xã Hồng Vân

Một góc xã Hồng Vân (Hà Nội). Ảnh: Quang Thái

Tại Quyết định số 189/QĐ-UBND, UBND thành phố giao 19.389,8m2 đất cho Công ty cổ phần Địa ốc HDMON VILLAS (trúng đấu giá quyền sử dụng đất) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu Thụy Hòa 3, xã Hồng Vân.

Trong tổng số 19.389,8m2 đất, có 9.576,6m2 đất xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch được phê duyệt; mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn; hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại dự án này được sử dụng ổn định, lâu dài.

Còn lại 9.813,2m2 là đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của dự án. Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư có trách nhiệm duy tu, duy trì bằng kinh phí chủ đầu tư cho đến khi bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và vận hành theo quy định về phân cấp và theo các quy định, pháp luật hiện hành có liên quan.

Tại Quyết định số 190/QĐ-UBND, UBND thành phố giao 19.727,5m2 đất cho Công ty cổ phần Địa ốc HDMON VILLAS để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu Thụy Hòa 2, xã Hồng Vân.

Trong tổng số 19.727,5m2 đất, có 11.066,7m2 đất xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch được phê duyệt; mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn; hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại dự án này được sử dụng ổn định, lâu dài.

Còn lại 8.660,8m2 đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của dự án. Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. Thời hạn sử dụng đất: Chủ đầu tư được sử dụng đất theo tiến độ dự án được duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm duy tu, duy trì bằng kinh phí chủ đầu tư cho đến khi bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và vận hành theo quy định về phân cấp và theo các quy định, pháp luật hiện hành có liên quan.

Đối với 2 dự án trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường bàn giao đất trên thực địa, hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định và theo thẩm quyền; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính. Đồng thời, thực hiện giám sát, thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường của người sử dụng đất theo quy định.

Đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 188/QĐ-UBND giao 2.565,8m 2 đất cho Công ty cổ phần Địa ốc HDMON VILLAS (trúng đấu giá quyền sử dụng đất) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu Thụy Hòa 1, xã Hồng Vân.