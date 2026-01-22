Ngôi nhà 80m2 có thiết kế đội nón thú vị

Trên nền móng bê tông cốt thép và trong giới hạn kinh phí, kiến trúc tập trung vào hệ mái tôn và hàng hiên bao quanh, kết hợp vật liệu quen thuộc như gạch terrazzo để tạo hiệu quả thẩm mỹ giản dị mà bất ngờ.

Với diện tích 80m², ngôi nhà được tạo hình theo dáng đất, tổ chức không gian sinh hoạt vừa đủ, đón ánh sáng tự nhiên len lỏi suốt ngày. Hình dáng đặc biệt khiến gia đình gọi vui là “Nhà Đội Nón”, một cái tên phản ánh trọn vẹn tinh thần che chở và gần gũi của tổ ấm.

Điểm đặc biệt phù hợp với vùng đất đó là ngôi nhà được thực hiện bằng vật liệu gần gũi, thân thuộc, kinh phí thấp như bê tông, gỗ địa phương, tôn,..nhưng lại vô cùng hài hòa với nhau và đem lại hiệu quả bất ngờ.