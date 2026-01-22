Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Triển khai bảng giá đất lần đầu

22-01-2026 - 13:41 PM | Bất động sản

UBND TPHCM chỉ đạo triển khai Nghị quyết 87/2025 của HĐND TPHCM quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1-1-2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký công văn gửi các sở, ban, ngành thành phố; Thuế TPHCM; UBND 168 phường, xã, đặc khu về triển khai bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngày 26-12-2025, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 87/2025 quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố.

TPHCM: Triển khai bảng giá đất lần đầu - Ảnh 1.

UBND TPHCM triển khai nghị quyết HĐND TPHCM quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1-1-2026.

Trên cơ sơ đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn, triển khai áp dụng thực hiện nghị quyết.

Ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, cho biết theo Luật Đất đai năm 2024, có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc thi hành luật quy định chỉ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá này. Như vậy, 7 trường hợp còn lại sẽ được xác định bằng phương thức: Bảng giá đất nhân (x) Hệ số điều chỉnh giá đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND TPHCM dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất. Sau khi được phê duyệt, sở sẽ chọn thầu tư vấn để xác định hệ số cho hơn 11.000 tuyến đường; bảo đảm ban hành chậm nhất trước ngày 1-7.

7 trường hợp áp dụng bảng giá đất nhân hệ số

Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở;

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.


Theo Quốc Anh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đủ đỉnh" đất từ cơn sốt 2021-2022, nhà đầu tư vẫn chưa về bờ than: "Giá như không bỏ 3 tỷ đồng mua mảnh đất 2.800m2 thì đã có vốn đầu tư vàng, bạc"

"Đủ đỉnh" đất từ cơn sốt 2021-2022, nhà đầu tư vẫn chưa về bờ than: "Giá như không bỏ 3 tỷ đồng mua mảnh đất 2.800m2 thì đã có vốn đầu tư vàng, bạc" Nổi bật

Sun Group được giao đất làm khu đô thị 12.000 tỷ đồng tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, nơi hút hơn 20 triệu khách trong năm qua

Sun Group được giao đất làm khu đô thị 12.000 tỷ đồng tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, nơi hút hơn 20 triệu khách trong năm qua Nổi bật

Thị trường Phú Thọ xuất hiện dự án khu đô thị quy mô gần 100 ha

Thị trường Phú Thọ xuất hiện dự án khu đô thị quy mô gần 100 ha

13:30 , 22/01/2026
Vốn 450 triệu sở hữu căn hộ thương mại liền kề nhà máy Samsung Thái Nguyên

Vốn 450 triệu sở hữu căn hộ thương mại liền kề nhà máy Samsung Thái Nguyên

13:30 , 22/01/2026
Tìm lại nhịp sống bốn mùa trong một Thành Vinh đang tăng tốc

Tìm lại nhịp sống bốn mùa trong một Thành Vinh đang tăng tốc

13:30 , 22/01/2026
Giải mã “kiềng ba chân” chinh phục dòng tiền khắt khe tại T&T City Millennia

Giải mã “kiềng ba chân” chinh phục dòng tiền khắt khe tại T&T City Millennia

13:30 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên