Vốn 450 triệu sở hữu căn hộ thương mại liền kề nhà máy Samsung Thái Nguyên

Tâm điểm sống mới với mức giá "hiếm có"

Trong bối cảnh giá bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội hay Bắc Ninh liên tục thiết lập mặt bằng mới, chạm ngưỡng hơn 100 triệu/m2, dự án Yên Bình Complex với bộ sưu tập căn hộ thương mại tiên phong tại phường Vạn Xuân, Thái Nguyên có mức giá hấp dẫn chỉ từ 26 triệu/m2 đang trở thành tâm điểm được giới đầu tư miền Bắc "săn đón" kiếm tìm.

Sở hữu mức giá hấp dẫn giữa bối cảnh thị trường hiện tại, Yên Bình Complex nhanh chóng ghi điểm với khách hàng bởi vị trí tiềm năng, liền kề nhà máy Samsung Thái Nguyên, pháp lý vững vàng, quy hoạch bài bản, hiện đại, mang đến không gian sống lý tưởng cho lao động và cư dân tại Thái Nguyên. Với mức giá quốc dân chỉ từ 26 triệu/m2, nhà đầu tư chỉ cần 450 triệu vốn ban đầu, dễ dàng sở hữu căn hộ 2PN tại Yên Bình Complex mà không chịu áp lực tài chính.

Với chính sách hỗ trợ vay lên tới 65% giá trị căn hộ, chủ đầu tư còn ưu ái áp dụng chương trình lãi suất 0% kéo dài tới 15 tháng và ân hạn nợ gốc 12 tháng. Đối với những nhà đầu tư nhạy bén, việc tận dụng đòn bẩy tài chính này kết hợp với mức chiết khấu lên tới 6% cho thanh toán sớm và chính sách cộng dồn khi mua số lượng lớn sẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận ngay từ thời điểm đặt bút ký hợp đồng.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của tòa tháp này chính là trải nghiệm thị giác "đắt giá". Các căn hộ được thiết kế để đón trọn 2 tầm view mãn nhãn, một bên nhìn thẳng ra công viên trung tâm, một bên thu trọn vẻ yên bình của hồ điều hòa nội khu. Không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, chủ đầu tư còn mạnh tay trang bị những tiện ích đặc quyền vốn chỉ xuất hiện tại các dự án hạng sang ở những đô thị lớn. Đó là khu Sky Garden trên tầng 15, nơi cư dân có thể thư giãn giữa tầng không, hít thở bầu không khí trong lành sau những giờ làm việc căng thẳng, hay khu Luxury Lounge tại khối đế được thiết kế theo phong cách sang trọng, là không gian lý tưởng để tiếp đón đối tác hoặc giao lưu cùng cộng đồng cư dân đẳng cấp.

Nằm tại lõi trái tim KĐT Yên Bình, The Flow - Yên Bình Complex cộng hưởng hơn 28+ tiện ích của toàn dự án

Hệ sinh thái tiện ích tại đây cũng là một điểm cộng lớn khi kiến tạo nên một chuẩn sống mới cho Thái Nguyên. Với hơn 28+ tiện ích nội khu đa dạng từ khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, đến các vườn dạo bộ, kết hợp cùng đại siêu thị GO! ngay cận kề dự án, cư dân sẽ được tận hưởng sự tiện nghi ngay ngưỡng cửa. Đây chính là mảnh ghép hoàn hảo để hình thành nên một cộng đồng cư dân quốc tế văn minh, nơi những chuẩn mực về chất lượng sống được đặt lên hàng đầu.

Vị trí chiến lược đón đầu hạ tầng và tiềm năng khai thác cho thuê bền vững

Sức hút của Yên Bình Complex không chỉ đến từ nội tại dự án mà còn nằm ở vị trí chiến lược "khác biệt" tại thủ phủ công nghiệp Thái Nguyên. Tọa lạc ngay liền kề nhà máy Samsung Thái Nguyên - một trong những "cứ điểm" sản xuất lớn nhất toàn cầu của Samsung, dự án nghiễm nhiên đón đầu nhu cầu cho thuê lưu trú dài hạn của hàng chục nghìn chuyên gia & cán bộ nhân viên làm việc tại khu vực.

Nằm kế cận tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và trục đường Vành đai 5, Yên Bình Complex sở hữu khả năng kết nối liên vùng hoàn hảo, giúp cư dân dễ dàng di chuyển về thủ đô hoặc các tỉnh lân cận chỉ trong thời gian ngắn. Vị trí này không chỉ đảm bảo sự thuận tiện trong sinh hoạt mà còn bảo chứng cho sự tăng giá của bất động sản khi các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đi vào hoàn thiện.

Một thực tế rõ rệt tại Thái Nguyên hiện nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy về không gian sống. Không còn mặn mà với những ngôi nhà thổ cư chật hẹp hay những khu nhà trọ thiếu tiện ích, cư dân địa phương và đặc biệt là các gia đình trẻ đang hướng tới những căn hộ chung cư hiện đại, an ninh và đầy đủ dịch vụ. Đồng thời, sự hiện diện của hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc... đang làm việc tại Samsung và các khu công nghiệp lân cận đã tạo nên một làn sóng nhu cầu về căn hộ lưu trú tiêu chuẩn quốc tế. Đây chính là tệp khách hàng dồi dào, sẵn sàng chi trả mức giá cao để có được môi trường sống chất lượng, từ đó mang lại tỷ suất lợi nhuận cho thuê hấp dẫn cho các chủ sở hữu tại Yên Bình Complex.

Dự án sở hữu vị trí đắt giá sát cạnh cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên & Nhà máy Samsung

Tiềm năng của dự án còn được củng cố bởi làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, khi các khu công nghiệp tại Thái Nguyên liên tục được mở rộng và thu hút dòng vốn FDI khủng. Sự gia tăng không ngừng của đội ngũ chuyên gia và lao động trình độ cao khiến nhu cầu về nhà ở chất lượng tại khu vực Phổ Yên cũ, nay là Vạn Xuân (Thái Nguyên) luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Đầu tư vào Yên Bình Complex thời điểm này không chỉ đón đầu xu hướng sống mới mà còn là nắm bắt cơ hội tăng trưởng đột phá từ hạ tầng công nghiệp. Với mức giá mở bán giai đoạn 1 còn rất mềm so với tiềm năng thực tế, đây chính là "khoảng trống" lợi nhuận rộng mở cho những ai biết nắm giữ tài sản tại vị trí lõi của vùng kinh tế trọng điểm.

Kết hợp giữa giá trị thực của căn hộ thương mại tiên phong tại khu vực và động lực phát triển mạnh mẽ từ hạ tầng, Yên Bình Complex xứng đáng là lựa chọn số một cho mục tiêu an cư bền vững và đầu tư sinh lời dài hạn. Trong tương lai gần, khi cộng đồng cư dân tại đây chính thức đi vào sinh sống, dự án kỳ vọng là biểu tượng cho sự thịnh vượng và phát triển của cả khu vực.

Yên Bình Complex - Căn hộ Thương mại tiên phong tại Phường Vạn Xuân - Thái Nguyên

Đơn vị phát triển dự án: Công ty CP Bất động sản INDOCHINE.

Hotline: 0916 442 096

Website: https://yenbinhcomplexthainguyen.vn/