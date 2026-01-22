Tìm lại nhịp sống bốn mùa trong một Thành Vinh đang tăng tốc

Nhu cầu về một không gian sống thích ứng khí hậu

Giữa nhịp chuyển mình nhanh của Thành Vinh (cũ), đô thị đang mở rộng cả về không gian lẫn nhịp sống, nhu cầu về những khu ở có khả năng thích ứng với khí hậu và mang lại chất lượng sống bền vững ngày càng trở nên rõ rệt. Là vùng đất giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần hiếu học, Thành Vinh đã khẳng định vai trò trung tâm kinh tế – hành chính của Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đặt ra yêu cầu mới: không gian sống không chỉ đáp ứng chức năng ở, mà còn phải giúp con người cảm nhận được nhịp điệu bốn mùa và sự gắn kết với môi trường tự nhiên.

Trong bối cảnh đó, The Sensia tiếp cận phát triển đô thị từ tư duy kiến trúc bền vững, lấy thiên nhiên và đời sống cư dân làm trung tâm. Dự án được định vị là khu đô thị bán đảo thuận nhiên, nơi địa hình và mặt nước trở thành yếu tố dẫn dắt quy hoạch. Kiến trúc tại đây không tách rời bối cảnh, mà đóng vai trò như một ngôn ngữ đối thoại, dung hòa giữa đô thị đang tăng tốc và hệ sinh thái tự nhiên hiện hữu. Trong tổng thể này, phân khu Mira Ville mang tinh thần Nhật Bản hiện đại, đề cao sự linh hoạt, tối giản và khả năng thích ứng với đời sống đương đại.

Mira Ville: Giải pháp kiến trúc cho chất lượng sống dài hạn

Tại The Sensia, tinh thần chủ đạo của Mira Ville thể hiện rõ qua trường phái tối giản, các ngôn ngữ thiết kế được tiết chế, loại bỏ chi tiết trang trí không cần thiết, tập trung vào công năng, tỷ lệ và trải nghiệm sống thực chất. Những yếu tố đặc trưng như Genkan, Engawa, Hiroen... được ứng dụng linh hoạt, hình thành các lớp không gian chuyển tiếp mềm mại giữa con người và thiên nhiên.

Thiết kế cảnh quan sơ bộ của biệt thự tại The Sensia (thực hiện bởi Nikken Sekkei Việt Nam, đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế)

Mira Ville được quy hoạch như một phân khu dành cho chất lượng sống dài hạn, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn đời sống thường nhật. Các nhà phố và biệt thự có diện tích đất hợp lý, trong khi sân thượng được thiết kế như những khu vườn thứ hai. Không gian ngoài trời được đưa vào bên trong nhà - Outdoor in Indoor, thông qua giếng trời, hệ cửa thông gió và các khoảng đệm thiên nhiên. Bốn khoảng đệm đặc trưng của kiến trúc Nhật, từ hiên trước gắn với vườn Zen, hiên ngang và hiên sau kết nối vườn rừng, hiên mái phát triển thành vườn thượng đến các đảo bay là vườn Tsuboniwa tạo nên một hệ không gian liên hoàn, nơi thiên nhiên hiện diện xuyên suốt trải nghiệm sống.

Mặt dựng công trình là sự hòa quyện giữa chi tiết kiến trúc và vật liệu hoàn thiện, tạo nên diện mạo Nhật Bản hiện đại, tinh tế nhưng vẫn hài hòa với bối cảnh Việt Nam. Khái niệm đa dạng trong sự đồng nhất được vận dụng xuyên suốt: trong một tổng thể thống nhất về hình thức, mỗi ngôi nhà vẫn có những khác biệt tinh tế, phản ánh đặc trưng của cảnh quan và đời sống đô thị bản địa.

Mặt phố Mira Ville thể hiện tính đa dạng trong sự đồng nhất, góp phần định hình cảnh quan đô thị bền vững

Song song với giải pháp không gian, dự án tích hợp nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Hệ vách ngăn di động Fusuma cho phép linh hoạt phân chia không gian và tăng khả năng cách âm khi cần thiết. Các không gian thông tầng được xử lý bằng sơn phủ cách nhiệt có độ bền cao, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng trong mùa hè. Bên cạnh đó, hệ cửa sổ kính hộp hai lớp kết hợp kính Low-E, cùng các giải pháp che nắng mưa được tính toán đồng bộ, góp phần cải thiện vi khí hậu và tăng độ bền công trình.

Với cách tiếp cận tổng thể từ quy hoạch, kiến trúc đến giải pháp kỹ thuật, Mira Ville nói riêng và The Sensia nói chung không chỉ hướng tới việc xây dựng nhà ở, mà kiến tạo một môi trường sống bền vững, nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa hiện đại và tự nhiên, giữa nhịp sống đô thị và những giá trị lâu dài.