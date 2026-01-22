Thị trường Phú Thọ xuất hiện dự án khu đô thị quy mô gần 100 ha

Đất Việt Green Park, "hạt nhân" của thị trường Phú Thọ

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản Phú Thọ đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng chọn lọc hơn, khi nhu cầu về các khu đô thị được quy hoạch bài bản, môi trường sống chất lượng và hạ tầng đồng bộ ngày càng rõ nét. Thay vì phát triển manh mún, thị trường ghi nhận xu hướng xuất hiện các dự án có quy mô lớn, được đầu tư dài hạn, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo đô thị theo hướng hiện đại và bền vững cho địa phương.

Trong bối cảnh đó, khu đô thị Đất Việt Green Park vừa ra mắt được định hình trở thành khu đô thị kiểu mẫu, là "hạt nhân" góp phần kích hoạt làn sóng mở rộng và phát triển không gian đô thị thị xã Phú Thọ. Với quy mô gần 100 ha, Đất Việt Green Park được phát triển theo mô hình khu đô thị mới, sở hữu cơ cấu sản phẩm đa dạng gồm nhà ở liền kề, shophouse, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội và quỹ đất thương mại – dịch vụ. Theo lộ trình triển khai, giai đoạn đầu của dự án dự kiến đưa ra thị trường gần 600 căn nhà liền kề và khoảng 300 căn shophouse, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, kinh doanh thịnh vượng và đồng thời mở ra cơ hội đầu tư tích lũy tài sản bền vững trong tương lai.

Đất Việt Green Park tọa lạc tại Phường Âu Cơ, Tỉnh Phú Thọ trên trục Đại lộ Trường Chinh – tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thị xã với các khu vực lân cận. Theo định hướng quy hoạch chung, Thanh Minh được xác định là không gian mở rộng đô thị trong giai đoạn phát triển mới của thị xã Phú Thọ.

Dự án nằm trong khu vực đô thị mới, sở hữu quỹ đất lớn và được quy hoạch đồng bộ, không thuộc lõi trung tâm cũ nhưng giữ vai trò vệ tinh quan trọng, góp phần giảm tải áp lực hạ tầng cho khu vực hiện hữu. Từ Đất Việt Green Park, cư dân có thể kết nối thuận tiện tới cao tốc Nội Bài – Lào Cai, rút ngắn thời gian di chuyển về Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Dấu ấn bản sắc Việt trong từng khoảng không gian xanh

Theo định hướng quy hoạch, Đất Việt Green Park hướng tới trở thành khu đô thị sinh thái – văn hóa – cộng đồng kiểu mẫu, trong đó không gian xanh, mặt nước, các khu sinh hoạt chung và tiện ích công cộng được tổ chức như những "chất xúc tác" cho sự kết nối giữa con người với thiên nhiên và giữa các thế hệ cư dân. Tại đây, giá trị của một chốn an cư không dừng lại ở hạ tầng hay tiện ích, mà được bồi đắp qua thời gian, thông qua sự gắn kết cộng đồng, lối sống bền vững và khả năng kế thừa các giá trị sống cho nhiều thế hệ trong tương lai.

Đất Việt Green Park sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ, từ giao thông nội khu, hồ điều hòa, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng đến trường học, trung tâm thương mại và khu vui chơi – đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, học tập và giải trí của cư dân. Điểm nhấn của Đất Việt Green Park là 5 công viên mang ý nghĩa biểu tượng, mỗi không gian đều gắn liền với văn hóa và giá trị sống Việt. Công viên Trống Đồng là trái tim của dự án, biểu tượng của khởi nguồn, hội tụ và kết nối cộng đồng; Công viên Vua Hùng tôn vinh cội nguồn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần "uống nước nhớ nguồn"; Công viên Tre Việt thể hiện sự bền bỉ, dẻo dai và gắn kết của con người Việt; Công viên Đồi Chè mang đến không gian thư thái, cân bằng đời sống thường nhật; và Công viên Trẻ em là nơi ươm mầm tương lai, giúp thế hệ trẻ lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh và giàu trải nghiệm.

Với hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ, Đất Việt Green Park không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn hướng tới việc hình thành một môi trường sống cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, hài hòa giữa tiện nghi và cảm xúc, nơi cư dân tìm thấy sự gắn bó và niềm tự hào về các giá trị bản sắc Việt.

