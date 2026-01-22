Trong năm 2025, giá giao dịch biệt thự, liền kề tăng

Dữ liệu từ Bộ Xây dựng cho biết trong quý IV/2025 giá giao dịch biệt thự và nhà liền kề trong dự án tại nhiều địa phương có xu hướng ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, trong cả năm 2025, giá giao dịch tăng từ 10-20% so năm 2024, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ và khu vực trung tâm.

Ảnh minh hoạ.

Tại Hà Nội, trong năm 2025, giá biệt thự và nhà ở liền kề tại Hà Nội tiếp tục xu hướng tăng khoảng 10-15% so năm 2024, một số khu vực có giá tăng 20-30%. Giá rao bán tại một số dự án ghi nhận ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực nội thành và các khu đô thị có quy hoạch đồng bộ.

Cụ thể, dự án Xuân Phương Tasco đang ghi nhận mức giá dao động khoảng 230-260 triệu đồng/m²; Khu đô thị mới Đại Kim-Định Công có giá từ 420-580 triệu đồng/m²; khu đô thị Quang Minh duy trì mặt bằng giá khoảng 66-85 triệu đồng/m²; khu đô thị Sài Đồng đang được chào bán từ 280-380 triệu đồng/m².

Dự án Hapulico Complex có mức giá khoảng 550-578 triệu đồng/m²; Vinhomes Thăng Long rao bán trong khoảng 175–184 triệu đồng/m²; Khu đô thị mới Linh Đàm có giá khoảng 315-400 triệu đồng/m²; Khu đô thị Nam Thăng Long-Ciputra đang có giá bán khoảng 410-500 triệu đồng/m²; Vinhomes Wonder City, Xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội ghi nhận giá từ 200–340 triệu đồng/m²; dự án Mailand Hanoi City, đang được chào bán từ 218–250 triệu đồng/m².

Tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2025, giá biệt thự và nhà ở liền kề tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

Đơn cử, dự án KDC 6B T30 có giá từ 97-120 triệu đồng/m², dự án Mỹ Gia có giá từ 90-110 triệu đồng/m², Làng Đại học ABC có giá từ 105-155 triệu đồng/m2; dự án Khang Điền Bình Chánh có giá từ 100-132 triệu đồng/m², dự án Villa Park có giá từ 136-152 triệu đồng/m², dự án Verosa Park Khang Điền có giá từ 170-199 triệu đồng/m².

Tại các địa phương khác, giá bán biệt thự, nhà ở liền kề trong năm 2025 nhìn chung có xu hướng tăng so với năm 2024, tập trung tại các dự án, khu đô thị có hạ tầng đồng bộ, vị trí trung tâm.

Tại TP. Hải Phòng, The Greenery Hải Phòng có giá bán từ 64-82 triệu đồng/m²; dự án Hoàng Huy Green River ghi nhận mức giá rao bán 90-125 triệu đồng/m², Vinhomes Marina Cầu Rào 2 có giá bán từ 130-160 triệu đồng/m²; Vinhomes Imperia Hải Phòng có giá bán từ 160-180 triệu đồng/m².

Tại Hưng Yên, dự án Vinhomes Ocean Park 2 có giá bán dao động trong khoảng 160-210 triệu đồng/m²; Vinhomes Ocean Park 3 có giá bán dao động trong khoảng 155-225 triệu đồng/m²; Khu đô thị Ecopark có giá bán dao động trong khoảng 190-270 triệu đồng/m².

Tại Tây Ninh cũng ghi nhận mức tăng trong năm 2025, cụ thể như: dự án Vinhomes Green City có giá rao bán từ 72-110 triệu đồng/m², Phúc An City có giá rao bán từ 34-44 triệu đồng/m², T&T Millennia City Long Hậu có giá rao bán từ 54-66 triệu đồng/m²…