"Thị trường bất động sản 2026 sẽ tăng trưởng không đồng đều như mưa không rơi đều khắp nơi mà sẽ mưa theo từng vùng"

Tại sự kiện công bố báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 và dự báo năm 2026 với chủ đề “Chuyển nhịp”, do Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) tổ chức, bà Phạm Thị Nguyên Thanh – Phó Chủ tịch Dat Xanh Services nhận định: Về mặt tổng thể, thị trường bất động sản năm 2025 đã có tín hiệu phục hồi đáng ghi nhận, với sự tăng trưởng khá tốt của hầu hết các chỉ số từ nguồn cung, giá bán, tỷ lệ hấp thụ, và đặc biệt là niềm tin thị trường. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn đối diện trạng thái khá nhạy cảm và chịu tác động bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là thể chế, chính sách của Nhà nước cùng cơ chế lãi suất dành cho bất động sản…

"Ẩn số về đà phục hồi và câu hỏi liệu bất động sản có tăng trưởng nóng trong giai đoạn tiếp theo hay không - phụ thuộc rất nhiều vào các quyết sách và điều hướng chính sách liên quan bất động sản từ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước", bà Thanh chia sẻ.

Bà Phạm Thị Nguyên Thanh – Phó Chủ tịch Dat Xanh Services dẫn dắt buổi CEO Talk bàn về thị trường BĐS năm 2025-2026.

Theo bà Thanh, thay vì chạy theo "sóng" và tâm lý đám đông, thị trường bất động sản 2026 sẽ được tái lập với những chuẩn mực nền tảng: minh bạch hơn, ưu tiên giá trị thật, nhu cầu thật và năng lực thật.

Từ góc nhìn thực chiến của đơn vị tham gia bán dự án, ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám Đốc Đông Tây Land ví von về nhịp tăng trưởng của thị trường bất động sản trong giai đoạn sắp tới: "Thị trường sẽ tăng trưởng không đồng đều như mưa không rơi đều khắp nơi mà sẽ mưa theo từng vùng".

Ông Bình phân tích kỹ hơn rằng, tức là thị trường sẽ phục hồi có chọn lọc và thị trường khu vực phía Nam phục hồi có phần đi sau khu vực phía Bắc một nhịp, do tâm lý tiêu dùng của người mua tại địa phương khi ra quyết định mua bất động sản có phần chậm hơn, cách tiếp cận để tư vấn đầu tư cho khách hàng các vùng miền cũng sẽ có phần khác nhau.

Theo ông Bình, giai đoạn 2025-2026 thị trường bất động sản có sự phân hóa khá rõ. Những dự án có hạ tầng tốt, thông tin rõ ràng, tiềm năng khai thác thực tế sẽ tiếp tục được khách hàng ủng hộ, trong khi sản phẩm thiếu nền tảng sẽ khó tạo lực cầu bền vững. Nhận định này cho thấy: thị trường bất động sản năm 2026 đang chuyển sang giai đoạn phát triển có chất lượng hơn - nơi dòng tiền ưu tiên sự an toàn và ổn định hơn.

Đồng thuận với nhận định của ông Bình, bà Lê Thị Hằng – Tổng Giám đốc BĐS Indochine cho rằng thị trường bất động sản xuất hiện những chuyển động đáng chú ý về tâm lý của nhà đầu tư cả trong nước và ngoài nước.

Với thị trường miền Bắc, bà Hằng ghi nhận nhịp phục hồi tích cực hơn so với các thị trường còn lại nhờ vào tâm lý và khẩu vị đầu tư. Nhà đầu tư bất động sản phía Bắc không chấp nhận để "tiền ngủ" và rất nhạy với các cơ hội thị trường. Lực cầu tại miền Bắc duy trì ổn định, tăng mạnh cục bộ tại một số khu vực hoặc dự án, với động lực tăng trưởng mạnh từ hạ tầng – đô thị hóa – các đô thị vệ tinh.

Bà cũng chia sẻ có sự dịch chuyển dòng tiền đầu tư bất động sản từ Bắc vào Nam, khi chỉ trong 6 tháng cuối năm, chỉ riêng doanh nghiệp của bà đã tư vấn thành công cho khoảng 500 khách hàng miền Bắc vào miền Nam mua bất động sản.

Đồng thời, bà Hằng nhận định dư địa của bất động sản Việt Nam đối với khách hàng quốc tế vẫn khá cao, và loại hình bất động sản ở khu vực trung tâm, có thể khai thác dòng tiền ổn định vẫn đang thu hút đối tượng khách hàng này.