Triển khai dự án bồi thường ở TPHCM: Phân vai, rõ việc
Cơ quan tham mưu kiến nghị ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- 22-01-2026Từ 2026, siêu dự án 16 tỷ USD cùng loạt cao tốc, vành đai mở ra chu kỳ mới cho bất động sản công nghiệp phía Nam
- 22-01-2026Lộ diện tên tuổi nhà thầu Việt Nam cho Dự án "thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới" tại Hà Nội
- 22-01-2026"Thị trường bất động sản 2026 sẽ tăng trưởng không đồng đều như mưa không rơi đều khắp nơi mà sẽ mưa theo từng vùng"
Sở Xây dựng TPHCM vừa kiến nghị UBND thành phố xem xét ban hành văn bản chỉ đạo các sở, UBND phường, xã, đặc khu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã, đặc khu thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND phường, xã, đặc khu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tương tự, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
UBND phường, xã, đặc khu tổ chức triển khai công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và quy định pháp luật khác có liên quan.
Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu và các dự án đã được Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu quyết định đầu tư: UBND phường, xã, đặc khu thực hiện quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư.
UBND phường, xã, đặc khu thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các dự án được cấp có thẩm quyền giao.
Đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn từ 2 phường, xã trở lên, UBND phường, xã, đặc khu được giao chủ trì, được ủy quyền quyết định đầu tư, được giao làm chủ đầu tư thực hiện quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, của chủ đầu tư.
Cũng theo kiến nghị của Sở Xây dựng TPHCM, UBND phường, xã, đặc khu nơi dự án đi qua phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thống nhất quy mô đầu tư các dự án đảm bảo kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xuyên suốt.
Trường hợp còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất quy mô đầu tư giữa các địa phương nơi dự án đi qua, chủ đầu tư báo cáo Sở Xây dựng để chủ trì xem xét, giải quyết hoặc báo cáo UBND TPHCM giải quyết theo thẩm quyền.
Người lao động