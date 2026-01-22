Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khẩn trương đưa văn phòng đăng ký đất đai, khuyến nông, ban quản lý vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả

22-01-2026 - 16:21 PM | Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đưa các tổ chức, đơn vị chuyên môn như khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai, ban quản lý vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đầy đủ dịch vụ công thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp.

Khẩn trương đưa các tổ chức, đơn vị chuyên môn như khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai, ban quản lý vào hoạt động

Tại công văn số 84/TTg-TCCV, ngày 21/1/2026 về tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương đưa các tổ chức, đơn vị chuyên môn như khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai, ban quản lý vào hoạt động.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm Kết luận số 228-KL/TW và các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Khẩn trương đưa các tổ chức, đơn vị chuyên môn như khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai, ban quản lý vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đầy đủ dịch vụ công thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp.

Bố trí cán bộ, công chức cấp xã đúng chuyên môn, nghiệp vụ

Cũng trong văn bản này, Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức cấp xã đúng chuyên môn, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin.

Đồng thời tiến hành đơn giản hóa quy trình nội bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số và cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa quy trình công việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh, công khai, minh bạch; tiếp tục số hóa hồ sơ, tài liệu phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện./.

PV

Chinhphu.vn

