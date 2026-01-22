Phong thủy sư nói: 4 vị trí trong nhà càng sạch càng tụ khí lành, sinh tài vượng

Người xưa hay nói "Nhà là gốc của con người". Không chỉ là nơi che nắng che mưa, ngôi nhà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và vận khí của cả gia đình. Nhiều người nghĩ phong thủy tốt phải là nhà lớn, đất rộng, hướng đẹp, nhưng thực tế dù nhà to hay nhỏ, phong thủy quan trọng nhất lại nằm ở một chữ rất giản dị: sạch. Sạch không chỉ là không bẩn mà là gọn gàng, thông thoáng, dễ chịu để mang đến cho các thành viên trong nhà cuộc sống chất lượng.

1. Lối vào sạch: Mở cửa đón tài lộc

Khu vực lối vào (huyền quan) được ví như bộ mặt của cả ngôi nhà. Trong phong thủy, đây là nơi đầu tiên đón khí và cũng là không gian tạo ấn tượng khi bước vào nhà. Một lối vào bừa bộn, giày dép lộn xộn, đồ đạc chất đống không chỉ gây khó chịu về thị giác mà còn khiến tâm trạng dễ khó chịu.

Thế nên khi mọi thứ gọn gàng, con người có xu hướng hành động dứt khoát, tinh thần thoải mái hơn, từ đó công việc và các mối quan hệ cũng suôn sẻ hơn. Bạn có thể đặt thêm cây xanh như kim tiền hay phát lộc sẽ tạo ra luồng năng lượng tươi mới, giúp chủ nhân luôn đón nhận những cơ hội và quý nhân trong cuộc sống.

2. Phòng ngủ sạch: Nuôi dưỡng thân và tâm

Phòng ngủ là nơi cơ thể và tinh thần được nạp lại năng lượng. Đây không nên là nơi chứa đồ linh tinh, giấy tờ tồn đọng hay những thứ mang lại cảm giác áp lực. Một không gian ngủ gọn gàng, ít đồ dư thừa giúp giấc ngủ sâu hơn và tâm trí thả lỏng. Ngược lại, phòng ngủ bừa bộn dễ khiến đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng, khó nghỉ ngơi trọn vẹn.

Ngoài việc dọn dẹp đồ đạc, nhiều người cũng lựa chọn giữ phòng ngủ "sạch" theo nghĩa tinh thần, như không mang công việc vào giường ngủ hay không để cảm xúc tiêu cực kéo dài trong không gian này. Khi phòng ngủ đủ sạch và yên tĩnh, giấc ngủ được cải thiện, tinh thần ổn định hơn, sức khỏe và năng lượng sống cũng theo đó mà tốt lên.

3. Phòng khách sạch: Gốc rễ của sự hòa hợp

Phòng khách là trung tâm sinh hoạt chung, nơi các thành viên trò chuyện, ăn uống, thư giãn và kết nối với nhau. Một phòng khách sạch sẽ, sáng sủa luôn tạo cảm giác cởi mở và dễ chịu. Bạn để ý những chi tiết đơn giản như giữ bàn trà không chất đầy đồ đạc, sofa gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ giúp không khí sinh hoạt dễ chịu hơn.

Ngược lại, phòng khách bừa bộn thường khiến tâm trạng trở nên cáu gắt, dễ mất kiên nhẫn. Những chuyện nhỏ cũng có thể bị đẩy lên thành mâu thuẫn lớn, ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình.

4. Bếp và nhà vệ sinh sạch: "Lá chắn" cho sức khỏe

Bếp và nhà vệ sinh là hai khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Bếp liên quan đến ăn uống, còn nhà vệ sinh là nơi dễ phát sinh ẩm mốc và vi khuẩn. Một căn bếp sạch sẽ giúp việc nấu nướng an tâm hơn, thực phẩm được bảo quản tốt hơn. Ngược lại, bếp bẩn, tủ lạnh lộn xộn dễ làm giảm chất lượng bữa ăn và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Nhà vệ sinh cũng cần được vệ sinh thường xuyên, đặc biệt là các khu vực dễ bị bỏ sót như góc khuất, khe tủ, cống thoát nước. Không gian sạch sẽ giúp sinh hoạt hằng ngày thoải mái hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ về bệnh tật.

Nguồn: Aboluowang