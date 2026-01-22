Siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump ở Hưng Yên sẽ thu hồi 558 ha đất, 3.000 hộ dân được nhận bồi thường

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu khởi công hồi tháng 5/2024.

Mới đây, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án: Tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng; khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo báo cáo của chủ đầu tư và các địa phương, đến nay dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng đã giải phóng mặt bằng được 175/272 ha (tương ứng với chiều dài khoảng 40km/55km đạt tỉ lệ 71,72%). Các địa phương đã di chuyển được 1.011/1.112 ngôi mộ, đạt tỉ lệ 90%. Các đơn vị thi công đang triển khai thực hiện các hạng mục đào nền, đắp cát, đắp đất K90…, với tổng giá trị thực hiện đạt gần 400 tỷ đồng.

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu có tổng diện tích thu hồi đất là 558 ha. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản, cây trồng trên đất được gần 350 ha; niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản, cây trồng trên đất đối với gần 3.000 hộ dân; chi trả bồi thường hỗ trợ được trên 213,2 tỷ đồng; di chuyển được hơn 2.500 ngôi mộ.

Tại buổi kiểm tra, các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra thực địa dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Tại buổi kiểm tra, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện các dự án; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của các dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng; linh hoạt trong công tác bố trí nguồn vốn.

Bên cạnh đó, ông Nam cũng yêu cầu bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng để thực hiện các dự án; đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc khẩn trương triển khai thi công các vị trí đã có mặt bằng; phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp cụ thể để báo cáo UBND tỉnh.

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu có tổng diện tích 888,52 ha, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD, nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trump Organization (Mỹ) và Kinh Bắc. Dự án kỳ vọng đưa ra thị trường quần thể golf, biệt thự cao cấp và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm, dự kiến triển khai từ quý II/2025 đến quý II/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ thu hồi 568,5 ha đất, bao gồm 486,5 ha thuộc xã Châu Ninh và 82 ha thuộc xã Khoái Châu.



