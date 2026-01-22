Quảng Trị: Đặt nền móng trung tâm logistics từ hai dự án trọng điểm

Bến cảng Mỹ Thuỷ với khát vọng trở thành trung tâm Logistics năng lượng

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy khi hoàn thành được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics quan trọng, phục vụ xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp nặng, năng lượng và các ngành kinh tế biển.

Đến thời điểm hiện nay, nhiều thủ tục pháp lý quan trọng của dự án đã được hoàn tất. Chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công giai đoạn 1.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy khi hoàn thành được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics quan trọng, phục vụ xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp nặng, năng lượng. Ảnh: Thành Long

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng như: giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 133,46 ha, hoàn thành chuyển mục đích sử dụng rừng và đánh giá tác động môi trường toàn bộ dự án.

Hiện nay, nhà đầu tư đang tập trung thi công các hạng mục đê chắn sóng phía đông, cầu bến số 1, số 2 và nạo vét luồng tàu. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành và đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên vào tháng 4/2026.

Để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị sớm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ cho người dân tại khu vực giai đoạn 1 mở rộng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành GPMB các bãi chứa chất nạo vét trong sáu tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh dự án bến cảng, các dự án vệ tinh như: Tổ hợp chế biến than, Trung tâm Logistics năng lượng và Khu chế xuất Mỹ Thủy cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. Đáng chú ý, Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề nghị nhà đầu tư MTIP điều chỉnh quy mô dự án Tổ hợp chế biến than từ 188 ha xuống còn khoảng 78,5 ha để đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp chặt chẽ với UBND các xã Mỹ Thủy và Vĩnh Định để làm rõ nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh nghiên cứu phương án thu hút đầu tư tối ưu, tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị với kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút đầu tư.

Qua kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, địa phương vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Hoàng Đăng Quang cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị với kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời ghi nhận sự quyết tâm của nhà đầu tư và đơn vị thi công; sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình phối hợp thực hiện dự án.

Để giúp nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần có cơ chế phối hợp, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Quyết liệt tháo gỡ "nút thắt" về mặt bằng và minh bạch hóa thủ tục đầu tư không chỉ giúp các dự án của MTIP sớm về đích, mà còn khẳng định cam kết của tỉnh Quảng Trị trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đưa Khu kinh tế Đông Nam trở thành "đầu tàu" kinh tế của địa phương.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị mục tiêu tổ hợp mang tầm khu vực và quốc tế

Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, nhà đầu tư đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án là Công ty CP Tập đoàn T&T.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm 2 dự án thành phần.

Về quy mô, Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) có khả năng phát triển cho khai thác tàu bay code E và sân bay quân sự cấp II; đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm.

Tổng mức đầu tư: 5.821,073 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Gio Quang, Gio Hải, Gio Mai, huyện Gio Linh - nay là các xã Gio Linh, Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Tập đoàn T&T đang triển khai nghiên cứu Tổ hợp đô thị sân bay công nghiệp hàng không, logistics dịch vụ, thương mại tại Quảng Trị.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị và các nhà thầu nhằm thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trong chuyến kiểm tra tiến độ ngày 14/11/2025, tạo tiền đề để dự án về đích đúng tiến độ đề ra.

Tháng 8 năm 2025, tại buổi Tọa đàm hợp tác Hàng không Việt Nam – Hoa Kỳ, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ, với định hướng chiến lược T&T đang triển khai nghiên cứu Tổ hợp đô thị sân bay công nghiệp hàng không, logistics dịch vụ, thương mại tại Quảng Trị.

Hệ sinh thái bao gồm hãng hàng không, công nghiệp, sân bay, dịch vụ, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ bay, cũng như tổ hợp đô thị sân bay và các ngành công nghiệp công nghệ cao; hình thành hệ sinh thái Tổ hợp công nghiệp hàng không đô thị sân bay với quy mô khoảng 10.800 ha mang tính kết nối, định hướng không gian mở, phát triển thành một tổ hợp mang tầm khu vực và quốc tế.

T&T Group cũng có kế hoạch mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa hàng không; phát triển trung tâm vận tải hàng hóa hàng không của khu vực, tham gia phát triển dịch vụ hàng không, dịch vụ mặt đất, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không với nòng cốt là Cảng hàng không Quảng Trị.

Trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo khai thác lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển, doanh nghiệp đã đề xuất và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thiết kế, thi công kết cấu đường cất hạ cánh đảm bảo tiếp nhận tàu bay code E.