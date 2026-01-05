Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD: Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn tất khâu then chốt sau khi Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rút lui

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 04/01/2026 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và các quy trình, quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt, trong đó có Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt chậm nhất trong tháng 1/2026 phải hoàn thành lựa chọn Tư vấn quốc tế; đồng thời khẩn trương lựa chọn Tư vấn quốc tế để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2026.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, và các bộ, cơ quan liên quan, hỗ trợ của chuyên gia, tư vấn… rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ (trong số các công nghệ chạy trên ray, chạy bằng từ trường, chạy trong ống từ trường) phù hợp nhất cho Dự án.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực; trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động… bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro… theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/01/2026.

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, chịu trách nhiệm về các đánh giá tác động của các chính sách thuộc chức năng của mình để bảo đảm tính khả thi, minh bạch, chống tham nhũng tiêu cực.

Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ GPMB vì thiếu vốn.

Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, đi từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TPHCM), qua 15 tỉnh, thành phố, với 23 nhà ga. Tuyến được thiết kế khai thác với tốc độ trên 300 km/h, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển Bắc - Nam. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng, tương đương 67,3 tỷ USD, phấn đấu khởi công trong năm nay và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Trước đó, ngày 25/12/2025, Vingroup gửi văn bản tới Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Theo doanh nghiệp, đây là bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác đang triển khai đồng thời.

Vingroup cho biết, hiện nay trọng tâm ưu tiên của Vingroup là Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, dự án có quy mô hơn 9.000 ha, với hạt nhân là sân vận động Trống Đồng – dự kiến lớn nhất thế giới, mang tầm vóc biểu tượng quốc gia.

Song song với đó, tập đoàn còn đảm nhận vai trò chủ đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn khác như các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ, Hà Nội – Quảng Ninh, cùng các dự án công nghiệp – năng lượng gồm Nhà máy thép VinMetal, điện gió Kỳ Anh, Nhiệt điện LNG Hải Phòng và siêu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực và kinh nghiệm như THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam hay Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000). Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến lộ trình triển khai chung của dự án.