FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết liên tục đón tin vui lớn từ tỉnh rộng thứ hai cả nước

UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu tổ hợp thương mại dịch vụ (Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng) thuộc Khu phức hợp Đak Đoa theo hướng gia hạn tiến độ triển khai, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tái khởi động dự án, bảo đảm lộ trình đã cam kết.

Theo quyết định điều chỉnh, giai đoạn từ quý II/2021 đến quý III/2026, dự án tập trung thi công, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tiếp đó, từ quý I/2026 đến quý I/2027 sẽ triển khai xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình; giai đoạn từ quý II/2027 đến quý IV/2027 là thời điểm hoàn tất, đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Trung tâm hội nghị là một trong những hạng mục đầu tư thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, cùng với sân golf, khách sạn, khu nhà ở biệt thự, liền kề, khu vui chơi, thể thao ngoài trời, safari...

Quần thể FLC Gia Lai có tổng diện tích khoảng 500 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên diện tích gần 200 ha, trải rộng tại thị trấn Đak Đoa cùng các xã Glar và Tân Bình (thuộc huyện Đak Đoa cũ). Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án ước tính khoảng hơn 3.600 tỷ đồng.

Song song với Trung tâm hội nghị, vào tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Đak Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Đak Đoa, chấp thuận Tập đoàn FLC là nhà đầu tư. Theo quyết định này, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.140 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chiếm trên 969 tỷ đồng, quy mô 36 lỗ golf.

Dự án được FLC khởi công vào tháng 4/2021 nhưng sau đó phải tạm dừng triển khai. Đến ngày 28/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã trực tiếp kiểm tra thực địa khu vực rừng thông nằm trong phạm vi dự án tại xã Đak Đoa. Sau buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Tập đoàn FLC khẩn trương thành lập các đội tuần tra, bảo vệ rừng thông cho đến khi có phương án xử lý cụ thể.

Đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án FLC Hilltop Gia Lai.

Không chỉ riêng dự án tại Đak Đoa, đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (tên thương mại FLC Hilltop Gia Lai).

Theo quyết định điều chỉnh, thời gian xây dựng và hoàn thành dự án được gia hạn từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2028. Dự án được chia làm hai giai đoạn triển khai.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026, Tập đoàn FLC phải thi công hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội khu (không bao gồm hạ tầng kỹ thuật kết nối từ khách sạn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung) và hoàn thành xây dựng 32 căn nhà ở liền kề.

Giai đoạn tiếp theo, từ tháng 3/2026 đến hết tháng 6/2028, chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại, khối khách sạn, công viên cây xanh, đồng thời xây dựng xong 58 căn nhà liền kề còn lại, đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10/2019, với tổng mức đầu tư khoảng 760 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 3,1 ha, tọa lạc tại số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP Pleiku).

Dù được khởi công từ quý III/2019, dự án sau đó rơi vào tình trạng thi công dang dở do phát sinh một số vướng mắc pháp lý, khiến tiến độ triển khai bị đình trệ trong thời gian dài trước khi được điều chỉnh và tái khởi động trong giai đoạn cuối năm 2025.

