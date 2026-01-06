Chưa đầy 10 ngày nữa, TP.HCM sẽ khởi công, động thổ 4 dự án gần 240.000 tỷ đồng

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo UBND Thành phố kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng, giao thông quy mô lớn để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và tổ chức lễ động thổ 3 dự án gồm: cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Loạt dự án hạ tầng – giao thông có tổng mức đầu tư gần 240.000 tỷ đồng.

Buổi lễ dự kiến được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp kết hợp trực tuyến, phát sóng trên truyền hình.

Điểm cầu trung tâm đặt tại lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và TPHCM. Ba điểm cầu còn lại gồm lễ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), lễ động thổ cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Cụ thể, dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) là dự án đầu tư công duy nhất trong số bốn dự án. Hiện Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị hoàn tất các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện khởi công vào ngày 15/1/2026, đúng kế hoạch UBND TP.HCM đã phê duyệt.

Dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) có chiều dài hơn 11 km, kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ phía tây bắc. Toàn tuyến bố trí 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỷ đồng.

Ba dự án còn lại gồm Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 đều đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, song hiện vẫn trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Do yêu cầu tiến độ, Sở Xây dựng đề xuất tổ chức lễ động thổ đối với các dự án này sau khi hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, sử dụng kinh phí của nhà đầu tư, không dùng ngân sách nhà nước.

Dự án Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có quy mô 186,7 ha tại phường Bình Trưng, tổng mức đầu tư dự kiến 145.629 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án sẽ có nhiều khu chức năng như sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, bóng đá, cùng các công trình dịch vụ công cộng đô thị như khu phục vụ vận động viên, quảng trường, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị, triển lãm.

Trong khi đó, dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài 6,3 km, tổng mức đầu tư 23.185 tỷ đồng, kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) với đường Liên cảng (Đồng Nai). Cầu được thiết kế quy mô 8 làn xe, triển khai xây dựng từ năm 2026 đến 2029.

Đối với Dự án cầu Cần Giờ, có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 13.201 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ thay thế phà Bình Khánh, tăng cường kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm TP.HCM và các vùng lân cận.