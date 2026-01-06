Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mã định danh điện tử sắp cấp cho bất động sản gồm những thông tin gì?

06-01-2026 - 16:07 PM | Bất động sản

Chính phủ đã ban hành Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026.

Theo đó, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng, quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bộ Xây dựng là đơn vị xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống trên toàn quốc. Cơ sở dữ liệu được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, mỗi căn nhà (chung cư hoặc riêng lẻ) và bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được cấp mã định danh điện tử riêng. Mã định danh cho bất động sản là chuỗi ký tự số và chữ, tối đa 40 ký tự, được tạo lập tự động trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Từ ngày 1/3, mỗi dự án bất động sản sẽ có mã định danh riêng. (Ảnh minh họa: Hanoimoi)

Mỗi mã định danh chỉ gắn với một sản phẩm bất động sản duy nhất và theo suốt vòng đời của tài sản đó, từ khi hình thành, đưa vào sử dụng cho đến các lần giao dịch, chuyển nhượng hoặc thế chấp.

Theo quy định, mã định danh được xây dựng trên cơ sở tích hợp nhiều lớp thông tin như mã định danh thửa đất, mã thông tin dự án hoặc công trình xây dựng, thông tin địa điểm và các ký tự bổ sung nhằm bảo đảm không trùng lặp.

Khi mã định danh được áp dụng, các thông tin liên quan đến bất động sản như quy hoạch, tình trạng pháp lý, tiến độ dự án, giá giao dịch, hợp đồng công chứng cũng như lịch sử biến động sẽ được kết nối và cập nhật xuyên suốt.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng được cấp mã định danh điện tử.

Đồng thời, Nghị định 357 nêu rõ hệ thống cơ sở dữ liệu nhà và thị trường bất động sản phải có đầy đủ thông tin dự án, gồm tổng mức đầu tư, quy mô sử dụng đất, tiến độ, cũng như một số văn bản pháp lý.

Cơ sở dữ liệu bất động sản sẽ thống kê giá mua bán (triệu đồng/m²), tổng giá trị giao dịch, lượng bất động sản tồn kho… Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ dữ liệu về giao dịch qua công chứng và thông tin hợp đồng mua bán bất động sản. Trong đó, mỗi hợp đồng phải thể hiện rõ mã định danh bất động sản và cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch; thời điểm ký kết; hình thức giao dịch (mua bán, thuê, chuyển nhượng…).

Bất động sản có mã định danh điện tử từ 1/3, có đủ sức siết đầu cơ?

Theo Bằng Lăng

VTC News

