Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Cosmo Central giữa tâm điểm The Global City

Thấu hiểu nhu cầu đó, Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Cosmo Central – phân khu cao tầng cao cấp tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị The Global City, trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Là sản phẩm tiếp theo hiện thực hóa phong cách sống Masteri giữa lòng siêu đô thị, Masteri Cosmo Central kiến tạo không gian sống lý tưởng cho cư dân thành thị năng động, đa bản sắc (cộng đồng COSMO), chính thức mở ra một chương mới giữa nhịp sống đô thị đầy cảm hứng cộng hưởng cùng chất sống đa sắc màu.

Sống hiệu năng trong từng khoảnh khắc tại vị trí tâm điểm kết nối

Tọa lạc tại tâm điểm The Global City – khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế ngay trung tâm TP.HCM, Masteri Cosmo Central sở hữu lợi thế "siêu kết nối" hiếm có dành cho cộng đồng cư dân năng động.

Vị trí trung tâm khu đô thị, kết nối với các trục giao thông nội đô và liên vùng của Masteri Cosmo Central giúp cư dân chỉ mất 05 phút để di chuyển từ Thảo Điền, 20 phút di chuyển từ trung tâm phường Bến Thành, phường Sài Gòn, hoặc khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Dự án còn kết nối nhanh với các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua hệ thống cao tốc và các tuyến Vành đai hiện đại.

Tọa độ của dự án mở ra tầm nhìn khoáng đạt với lợi thế "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", được ôm lấy bởi dòng chảy của kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, tiếp giáp các tuyến đường lớn nội khu trong đó có đường Liên Phường – "trục xương sống" của khu Đông, kết nối với mọi trục giao thông trọng điểm của thành phố.

Đặc biệt, Masteri Cosmo Central được ví như "trung tâm của trung tâm" khi là tâm điểm của toàn bộ hệ tiện ích khu đô thị The Global City, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện quốc tế, các khu vực cảnh quan, tiện ích... Có thể nói, tại Masteri Cosmo Central, khái niệm "tâm điểm kết nối" được tái định nghĩa. Hệ tiện ích nội khu, cùng những tiện ích ngay thềm nhà và hệ tiện ích "all-in-one" của khu đô thị mở ra nhịp sống tiện nghi trọn vẹn cho cộng đồng cư dân Masteri Como Central, nơi công việc - cuộc sống - giải trí hòa quyện trong một chỉnh thể hài hòa, xóa nhòa khoảng cách giữa làm việc và tận hưởng, nơi mọi trải nghiệm trở nên liền mạch, khơi gợi những kết nối sâu sắc giữa lòng đô thị hiện đại.

Sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng giữa trung tâm TPHCM

Tại "trái tim" của khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế The Global City, Masteri Cosmo Central khơi mở không gian sống đa sắc màu cho cộng đồng cư dân. Với quy mô 06 tòa tháp cao từ 19 - 29 tầng, Masteri Cosmo Central mở ra bộ sưu tập căn hộ đa dạng gồm căn thương mại 03 tầng, căn hộ từ 01 - 04 phòng ngủ, căn Duplex và Penthouse sang trọng, cùng tòa tháp văn phòng hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cá nhân hoá không gian sống và làm việc cho từng gia chủ.

Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Terra Tropical cùng không gian sống nuôi dưỡng mọi kết nối của Masteri Collection, Masteri Cosmo Central mang tới những gắn kết đầy tự nhiên giữa mỗi cá nhân trong cộng đồng COSMO. Dự án vươn mình kiêu hãnh với kiến trúc được xếp lớp theo nhiều tầng chuyển động cùng tầm nhìn khoáng đạt, giúp cư dân thu trọn tầm mắt đại cảnh đô thị sống động. Cư dân vừa an nhiên trong không gian riêng tư vừa giao hòa trọn vẹn với thế giới xung quanh, ngắm kênh đào nhạc nước, hít thở bầu không gian trong lành cùng khung cảnh xanh mát của công viên bờ sông.

Thiết kế của Masteri Cosmo Central mang đậm tinh thần nhiệt đới hiện đại, tôn trọng ánh sáng và nuôi dưỡng cảm xúc

Đáng chú ý, dự án sở hữu một hệ tiện ích đa tầng mang tới trải nghiệm thăng hoa trong mọi khoảnh khắc làm việc - kết nối - phát triển. Từ không gian co-working giúp cư dân tối đa hiệu năng làm việc đến hồ bơi vô cực, kênh đào nhạc nước đa sắc màu, công viên bờ sông hay tọa độ mua sắm, giải trí tại dãy shophouse khối đế, tất cả đều hiện diện ngay nơi ngưỡng cửa, dành cho thế hệ yêu thích trải nghiệm.

Masteri Comso Central với tiện ích tối ưu hoá cuộc sống hiện đại, mang tới trải nghiệm sống và làm việc trong cùng một không gian

Bên cạnh đó, quy hoạch vị nhân sinh bài bản của The Global City mang đến nhịp sống cộng hưởng trọn vẹn cho cộng đồng cư dân Masteri Cosmo Central. Chỉ trong bán kính đi bộ 05 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích, cuộc sống trở nên đa nhiệm và linh hoạt hơn cho từng thành viên. Trong vài bước chân, gia chủ thỏa sức mua sắm tại Trung tâm thương mại 123.000m2 sầm uất, hòa mình vào không khí picnic năng động của công viên bờ sông hoặc dạo bước đến khu nhà phố thương mại SOHO, nơi hội tụ nhiều thương hiệu nhà hàng, cafe, thời trang hàng đầu cho những cư dân sành điệu. Tại Masteri Cosmo Central, mỗi cá tính đều được tôn vinh, mỗi chủ nhân đều được thể hiện lối sống cá nhân, đồng thời cộng hưởng với cộng đồng giàu bản sắc xung quanh.

Sống lan tỏa đầy cảm hứng trong nhịp sống đô thị đa sắc màu

Không chỉ nuôi dưỡng phong cách sống kết nối, nhịp sống của Masteri Cosmo Central còn được khởi tạo và lan tỏa trong phong cách sống thành thị toàn cầu của khu đô thị The Global City.

Cư dân tại Masteri Cosmo Central sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của các Lễ hội âm nhạc quy mô hàng đầu Việt Nam, triển lãm quốc tế, lễ hội ẩm thực - văn hóa đa quốc gia... hòa cùng chất sống đa sắc màu cùng sự ghé thăm của hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm. Nhịp sống ấy dần thu hút và nuôi dưỡng một tọa độ giao thoa những dòng chảy trải nghiệm, thúc đẩy khao khát sáng tạo của những công dân thành thị, không ngừng dịch chuyển, không ngừng phát triển tại "trái tim" khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế.

Masteri Cosmo Central, nơi cư dân thành thị sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng

Được phát triển bởi Masterise Homes và tiếp nối hành trình nâng tầm phong cách sống của Masteri Collection, Masteri Cosmo Central được xem là mảnh ghép đầy màu sắc giữa lòng khu đô thị biểu tượng The Global City với cộng đồng cư dân đa bản sắc, nơi cộng hưởng hiệu năng và cùng nhau lan tỏa giá trị sống toàn cầu, mở ra một chương mới cho nhịp sống đô thị đầy cảm hứng giữa trung tâm TP. Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tìm hiểu thêm về Masteri Cosmo Central tại https://masterisehomes.com/the-global-city/masteri-cosmo-central