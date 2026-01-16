Chuỗi dự án giao thông nghìn tỷ tạo trục kết nối liên vùng ven biển Ninh Bình

Những năm gần đây, Ninh Bình từng bước hình thành hệ thống giao thông ven biển và kết nối liên vùng quy mô lớn, với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đầu tư đồng bộ. Không chỉ giải bài toán giao thông, các tuyến đường này còn mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế ven biển, công nghiệp, du lịch và logistics của địa phương cũng như khu vực Đồng bằng sông Hồng.