Chuỗi dự án giao thông nghìn tỷ tạo trục kết nối liên vùng ven biển Ninh Bình

16-01-2026 - 09:37 AM | Bất động sản

Chuỗi dự án giao thông ven biển quy mô lớn sau khi hoàn thành đã hình thành trục kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới cho Ninh Bình.

Những năm gần đây, Ninh Bình từng bước hình thành hệ thống giao thông ven biển và kết nối liên vùng quy mô lớn, với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đầu tư đồng bộ. Không chỉ giải bài toán giao thông, các tuyến đường này còn mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế ven biển, công nghiệp, du lịch và logistics của địa phương cũng như khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Năm 2025, Ninh Bình cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác các hạng mục chính của cụm dự án giao thông trọng điểm kết nối ven biển, trong đó dự án thành phần lớn nhất là tuyến đường 8 làn xe Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển. Tuyến đường này được xác định là dự án thành phần trọng điểm, đóng vai trò trục xương sống của toàn hệ thống.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 24–25km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 21B, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 37B kết nối với đường bộ ven biển. Đây là tuyến giao thông có tiêu chuẩn kỹ thuật cao, được kỳ vọng sẽ giảm tải cho Quốc lộ 10 và Quốc lộ 12B, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực ven biển với trung tâm tỉnh và các địa phương lân cận.

Tuyến đường có quy mô đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/h, bề rộng nền đường 39m, mặt đường 8 làn xe. Không chỉ mang ý nghĩa giao thông thuần túy, tuyến đường 8 làn xe còn được xem là “đòn bẩy” phát triển không gian kinh tế mới, khi đi qua nhiều xã, phường có tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Song song với tuyến đường 8 làn xe, tuyến đường bộ ven biển quốc gia đi qua tỉnh Ninh Bình cũng là một cấu phần quan trọng trong bức tranh hạ tầng tổng thể.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài gần 69km (trong đó đi qua tỉnh Nam Định (cũ) 65,58km và qua tỉnh Ninh Bình (cũ) 3,25km), với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Điểm đầu của dự án kết nối với tuyến đường ven biển của tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên) tại Km0+00, thuộc khu vực đê hữu sông Hồng, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. Điểm cuối nằm tại vị trí đấu nối với dự án đường ven biển Kim Sơn, thuộc địa bàn xã Bình Minh (Ninh Bình).

Đoạn qua tỉnh Nam Định (cũ) có tổng chiều dài đầu tư xây mới là 50,98km; trong đó xây mới 38,02km, mở rộng và nâng cấp 12,96km. Các đoạn đi trùng Quốc lộ 37B, Quốc lộ 21 và đoạn dự án cầu Thịnh Long được tận dụng tuyến hiện trạng, không đầu tư xây mới.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Ninh Bình được xây dựng theo quy mô phù hợp với chức năng liên kết vùng, kết nối các khu vực ven biển, khu nuôi trồng thủy sản, khu du lịch sinh thái và các khu dân cư.

Tuyến đường có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, 2 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m.

Ngoài các làn xe cơ giới, tuyến đường còn được thiết kế làn riêng cho phương tiện thô sơ, người đi bộ, tạo điều kiện để người dân đi lại, tập thể dục, lưu thông an toàn dọc trục ven biển.

Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp Ninh Bình từng bước hình thành trục giao thông ven biển chiến lược, kết nối chặt chẽ với mạng lưới giao thông quốc gia và khu vực. Đây được xem là nền tảng quan trọng, tạo dư địa để tỉnh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững và hài hòa.

Theo Trần Minh Quang/VTC News

