Đồng loạt khởi công 4 dự án hạ tầng trọng điểm, kích hoạt xung lực mới cho Nam Sài Gòn

Danh mục khởi công, động thổ bao gồm: Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc, Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2. Trong số này, hai công trình cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 được đánh giá là có tác động trực tiếp và rõ nét nhất đến cấu trúc phát triển của khu Nam Sài Gòn, trong đó Quận 7 cũ và Nhà Bè được xem là những khu vực hưởng lợi lớn nhất.

Cầu Phú Mỹ 2 được khởi công trong bối cảnh khu Nam đã phát triển đến độ chín về đô thị nhưng chưa thể bứt phá bởi điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm. Với tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe và chiều dài hơn 6 km, công trình này không chỉ chia lửa cho cầu Phú Mỹ hiện hữu mà còn mở ra một "đường băng" mới cho toàn bộ khu vực phía Nam. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Quận 7 cũ đến sân bay Quốc tế Long Thành sẽ rút ngắn xuống chỉ còn 30–35 phút, thay vì hơn một giờ như hiện nay – một thay đổi đủ lớn để tái định nghĩa lại vị trí của Quận 7 (cũ) trên bản đồ kết nối vùng.

Nghi thức động thổ dự án cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Đình Dư

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3km, được thiết kế sáu làn xe, vận tốc khai thác 80 km/giờ. Thay thế bến phà Bình Khánh, cầu Cần Giờ sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút. Với khu Nam Sài Gòn, cây cầu này không chỉ mở thêm một hướng kết nối, mà còn kéo gần hơn dòng chảy kinh tế, du lịch sinh thái và dịch vụ đang tăng tốc tại Cần Giờ, tạo ra một không gian phát triển liên thông từ Quận 7, Nhà Bè (cũ) đến vùng ven biển phía Nam.

Cầu Phú Mỹ 2 rút ngắn quãng đường di chuyển từ Quận 7 cũ đến sân bay Quốc tế Long Thành chỉ còn 30 phút thay vì 1 giờ. (Ảnh phối cảnh)

Sự khởi công đồng loạt của những công trình nghìn tỷ đang tạo nên sức cộng hưởng mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng hiện hữu tại khu Nam Sài Gòn, hứa hẹn kích hoạt một chu kỳ "bùng nổ" về dư địa tăng trưởng.

Lịch sử thị trường TP.HCM cho thấy, mỗi cú hích hạ tầng lớn đều kéo theo sự tái định giá mạnh mẽ cho cả một khu vực. Đơn cử như cầu Thủ Thiêm 2, kết nối khu Đông với trung tâm Quận 1 (cũ), đã góp phần đưa giá đất khu Đông từ 80-100 triệu đồng/m2 tăng mạnh lên 300-400 triệu đồng/m2 chỉ sau 5 năm. Khu Đông đã trở thành trung tâm tài chính và đô thị mới với tốc độ tăng trưởng ngoạn mục.

Nhiều chuyên gia nhìn nhận, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại khu Nam Sài Gòn, nơi vốn đã sở hữu mạng lưới kết nối xuyên suốt nhờ các công trình như cầu Rạch Đỉa, cầu Phước Long, hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cùng những cú hích quan trọng từ dự án cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến Metro số 4 sắp triển khai. Đặc biệt đây cũng là khu vực đang thừa hưởng hệ sinh thái hiện đại từ Phú Mỹ Hưng - khu đô thị quốc tế đầu tiên của cả nước với quy hoạch đồng bộ, cộng đồng cư dân tinh hoa và tiện ích theo chuẩn quốc tế.

Phú Mỹ Hưng - KĐT tâm điểm của Nam Sài Gòn. Ảnh: PMH

Chính nền tảng này khiến dư địa tăng trưởng của Nam Sài Gòn không mang tính đầu cơ ngắn hạn, mà thiên về sự tích lũy bền vững. Dòng tiền được dự báo sẽ tập trung vào những dự án có vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và tiến độ thực chất, đặc biệt là các dự án nằm gần "điểm đầu" kết nối của cầu Phú Mỹ 2 như bộ đôi Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside của Sunshine Group hay các dự án lân cận như Celesta Heights hay Khải Hoàn Prime…

Các dự án tại Quận 7 cũ được dự báo sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ cuộc cách mạng hạ tầng đang được kích hoạt tại Nam Sài Gòn (Ảnh: Sunshine Sky City)

Thực tế trên thị trường đang phản ánh chuyển động này. Mặt bằng giá căn hộ Quận 7 cũ đang khởi động với mức tăng 25-35% trong thời gian gần đây và dự kiến sẽ tiếp tục bứt phá khi các hạ tầng tăng tốc về đích trong giai đoạn tới.



