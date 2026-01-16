Gần sân bay Long Thành, khu vực “vàng” của Đồng Nai sắp có hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ 450 triệu đồng

Ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai đồng loạt khởi công 2 dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An – khu vực được xem là "điểm nóng" phát triển công nghiệp, logistics khi nằm gần cảng biển Phước An và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là 2 trong số nhiều dự án khởi công, động thổ đồng loạt nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự án thứ nhất là Khu nhà ở xã hội quy mô 2,1 ha, do CTCP Lắp máy điện nước và Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh cùng Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP và CTCP Đầu tư xây dựng Wealthcons. Dự án gồm các khối chung cư cao 12 tầng, cung cấp hơn 1.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.600 người. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là Khu nhà ở xã hội quy mô 3,71 ha, do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP làm chủ đầu tư, liên danh cùng CTCP Lắp máy điện nước và Xây dựng và các đối tác. Dự án có gần 1.500 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 6.000 người. Tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án thứ hai được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm trường mẫu giáo, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe…, hướng tới hình thành khu dân cư hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người lao động.

Cả hai dự án đều dự kiến hoàn thành vào quý I/2028. Giá bán dự kiến thấp nhất từ khoảng 450 triệu đồng/căn, phù hợp với khả năng chi trả của công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Các chủ đầu tư cho biết, các dự án nhà ở xã hội tại Phước An được định hướng phát triển thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai, với chất lượng xây dựng, hạ tầng và tiện ích đồng bộ.

Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu 65.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025–2030 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và Tỉnh ủy Đồng Nai đặt ra; đồng thời đóng góp vào Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ.



