Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần sân bay Long Thành, khu vực “vàng” của Đồng Nai sắp có hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ 450 triệu đồng

16-01-2026 - 07:37 AM | Bất động sản

Hai dự án nhà ở xã hội vừa khởi công tại Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2028.

Gần sân bay Long Thành, khu vực “vàng” của Đồng Nai sắp có hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ 450 triệu đồng- Ảnh 1.

Ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai đồng loạt khởi công 2 dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An – khu vực được xem là "điểm nóng" phát triển công nghiệp, logistics khi nằm gần cảng biển Phước An và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Đây là 2 trong số nhiều dự án khởi công, động thổ đồng loạt nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự án thứ nhất là Khu nhà ở xã hội quy mô 2,1 ha, do CTCP Lắp máy điện nước và Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh cùng Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP và CTCP Đầu tư xây dựng Wealthcons. Dự án gồm các khối chung cư cao 12 tầng, cung cấp hơn 1.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.600 người. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là Khu nhà ở xã hội quy mô 3,71 ha, do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP làm chủ đầu tư, liên danh cùng CTCP Lắp máy điện nước và Xây dựng và các đối tác. Dự án có gần 1.500 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 6.000 người. Tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án thứ hai được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm trường mẫu giáo, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe…, hướng tới hình thành khu dân cư hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người lao động.

Cả hai dự án đều dự kiến hoàn thành vào quý I/2028. Giá bán dự kiến thấp nhất từ khoảng 450 triệu đồng/căn, phù hợp với khả năng chi trả của công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Các chủ đầu tư cho biết, các dự án nhà ở xã hội tại Phước An được định hướng phát triển thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai, với chất lượng xây dựng, hạ tầng và tiện ích đồng bộ.

Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu 65.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025–2030 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và Tỉnh ủy Đồng Nai đặt ra; đồng thời đóng góp vào Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết muốn xin đầu tư vào khu đô thị trên đất khu công nghiệp đã bị thu hồi ở Thanh Hóa

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết muốn xin đầu tư vào khu đô thị trên đất khu công nghiệp đã bị thu hồi ở Thanh Hóa Nổi bật

Xuất hiện công ty hàng không mới của đại gia Đông Âu kín tiếng, sở hữu loạt siêu dự án nghìn tỷ tại Ninh Thuận, Khánh Hòa

Xuất hiện công ty hàng không mới của đại gia Đông Âu kín tiếng, sở hữu loạt siêu dự án nghìn tỷ tại Ninh Thuận, Khánh Hòa Nổi bật

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc

Đặt lên bàn cân 2 sân bay lớn nhất Việt Nam tương lai: Nơi tạo “cửa ngõ” quốc tế mới cho miền Nam, nơi tái định nghĩa vai trò sân bay ở miền Bắc

07:33 , 16/01/2026
Hà Nội đốc thúc xử lý các dự án chậm triển khai

Hà Nội đốc thúc xử lý các dự án chậm triển khai

07:10 , 16/01/2026
Hà Nội: Giao hơn 15.000 m2 đất để xây dựng khu nhà ở liền kề

Hà Nội: Giao hơn 15.000 m2 đất để xây dựng khu nhà ở liền kề

06:59 , 16/01/2026
TPHCM: Thông tin mới về khu đất số 1 Lý Thái Tổ

TPHCM: Thông tin mới về khu đất số 1 Lý Thái Tổ

06:52 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên