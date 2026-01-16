SJ Group tăng tốc triển khai Vista Nam An Khánh theo lộ trình đã công bố

Những ngày đầu năm 2026, công trường Vista Nam An Khánh duy trì nhịp độ thi công ổn định, với các hoạt động xây dựng được tổ chức đồng bộ trên toàn dự án. Nhiều hạng mục được triển khai song song, cho thấy tiến trình thi công đang bám sát kế hoạch đề ra.

Ghi nhận tại công trường, các căn nhà đã hoàn thành khung kết cấu trong giai đoạn trước hiện đang được đẩy nhanh thi công phần thô để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Một số căn đã tiến tới giai đoạn hoàn thiện cuối, được rà soát kỹ thuật theo từng hạng mục, chuẩn bị cho các bước kiểm tra kỹ thuật theo quy trình.

Những căn shophouse tại mặt đường An Thịnh (A2) đã hoàn thành khung kết cấu trong giai đoạn trước hiện được quây chắn và tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng tiếp theo

Tại những khu vực đã hoàn thành phần móng, các đội thi công tiếp tục triển khai xây dựng phần thân công trình, đảm bảo tiến độ theo từng mốc cụ thể. Song song đó, tại các ô đất mới, công tác ép cọc nền móng đang được triển khai, tạo tiền đề cho việc xây dựng các dãy nhà tiếp theo trong năm 2026, với mục tiêu đảm bảo tính đồng bộ về tiêu chuẩn và chất lượng.

Công tác thi công nền móng đang được triển khai tại một số ô đất, bắt đầu giai đoạn xây dựng phần thân công trình

Theo kế hoạch, một số căn thấp tầng tại phân khu Vista Serena đang được ưu tiên thi công nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện và bàn giao trước Tết Nguyên đán 2026.

Bên cạnh các hạng mục xây dựng nhà ở, hệ thống hạ tầng giao thông và cảnh quan nội khu cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Từ năm 2025 đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện hơn 3,3 km vỉa hè trên các trục giao thông chính của khu đô thị.

Đáng chú ý, tuyến Ecopath – tuyến đường dành cho người đi bộ và xe đạp, đồng thời là trục kết nối xanh đặc trưng của dự án, hiện đang được thi công và hoàn tất đoạn dài khoảng 2,5 km trong tháng 2. Phần còn lại của tuyến Ecopath sẽ tiếp tục triển khai, hướng tới hoàn thành vào tháng 5.

Tuyến Ecopath dài 2,5 km, chạy song song với đường LK8 (trục giao thông chính rộng 50 m của dự án) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện theo kế hoạch

Việc triển khai hạ tầng kết nối song song với xây dựng nhà ở giúp các phân khu trong dự án từng bước hoàn thiện về tổ chức không gian và khả năng kết nối nội khu.

Hiện tại, công trường Vista Nam An Khánh duy trì lực lượng thi công ổn định với sự tham gia của các nhà thầu lớn. Nhân lực, máy móc và thiết bị được bố trí theo từng giai đoạn, duy trì kỷ luật thi công, kiểm soát chặt chẽ an toàn, chất lượng và tiến độ.

Đại diện chủ đầu tư SJ Group cho biết, trọng tâm trong giai đoạn này là kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đồng thời tăng cường phối hợp với các nhà thầu nhằm triển khai dự án một cách đồng bộ.

Song song với các hoạt động thi công, một số phân khu trong dự án đã dần hoàn thiện diện mạo. Phân khu Vista Palma đã hoàn tất chỉnh trang mặt ngoài các căn nhà và các tuyến đường nội khu từ cuối năm 2025, tạo điều kiện đón cư dân và các đơn vị dịch vụ – bán lẻ, hình thành sớm trục tiện ích thương mại nội khu. Các hạng mục cảnh quan và tiện ích tiếp tục được triển khai nhằm hoàn thiện không gian sống trong thời gian tới.

Phân khu Vista Palma đã hoàn thiện mặt ngoài các căn nhà và cổng phân khu

Theo kế hoạch, chủ đầu tư cũng đang chuẩn bị các bước tiếp theo để triển khai phân khu La Vista, hướng tới mục tiêu hoàn thiện đồng bộ các phân khu thấp tầng tại Vista Nam An Khánh trong giai đoạn 2026–2027, trong bối cảnh khu vực phía Tây Hà Nội tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và đô thị.

Những chuyển biến tại công trường Vista Nam An Khánh cho thấy dự án đang được triển khai theo lộ trình rõ ràng, với các hạng mục xây dựng nhà ở và hạ tầng được thực hiện đồng thời. Tiến độ hiện hữu cùng hình hài dự án ngày càng rõ nét được xem là cơ sở để khu đô thị từng bước hoàn thiện không gian sống và chuẩn bị cho các giai đoạn vận hành tiếp theo.