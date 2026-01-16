Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng: Hình ảnh dẫn giải chủ kênh YouTube Lan Đinh sáng nay

16-01-2026 - 09:53 AM | Bất động sản

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Lan theo quy định của Điều 331 Bộ luật Hình sự, liên quan đến những phát ngôn về Nguyễn Phương Hằng.

Hôm nay (16-1), TAND Khu vực 7 - TP HCM, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng: Hình ảnh dẫn giải chủ kênh YouTube Lan Đinh sáng nay - Ảnh 1.

Vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng: Hình ảnh dẫn giải chủ kênh YouTube Lan Đinh sáng nay - Ảnh 2.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại toà

Phiên tòa diễn ra trong điều kiện an ninh được bảo đảm chặt chẽ; việc kiểm soát người ra vào khu vực xét xử nghiêm ngặt, phòng xử không lớn và số người tham dự hạn chế theo giấy triệu tập. Hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại tòa cũng được quản lý chặt theo quy định.

Làm rõ hành vi xâm phạm bí mật đời tư

Theo cáo trạng, trong năm 2021, bà Lan đã sử dụng tài khoản YouTube cá nhân mang tên "Lan Đinh" để đăng tải 6 video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc xâm phạm bí mật đời tư. Những phát ngôn này bị xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng: Hình ảnh dẫn giải chủ kênh YouTube Lan Đinh sáng nay - Ảnh 3.

Xe dẫn giải bị cáo Đinh Thị Lan

Cơ quan tố tụng khẳng định hành vi của bà Lan không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân mà còn vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018 và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng: Hình ảnh dẫn giải chủ kênh YouTube Lan Đinh sáng nay - Ảnh 4.

Tại phiên tòa, vợ chồng bà Hằng, Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo Trần Thái

Người lao động

